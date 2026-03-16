'Marty Supreme' se va de vacío en los Oscars 2026. Es inevitable pensar que la bocachanclada de Timothée Chalamet le ha costado más de un premio

Timothée Chalamet y 'Marty Supreme' empezaron con una fuerza arrolladora la carrera hacia los Oscars. El propio Chalamet había convertido la promoción de la película en un auténtico espectáculo que no daba más que hablar y después de ganar el Globo de Oro se convertía en uno de los candidatos más razonables para hacerse con el Oscar a Mejor actor.

Pero entonces Timothée se marcó un Karla-Sofía Gascón y se ha convertido en el enemigo público número uno del mundo de las artes tras soltar una bocachanclada mayúscula.

De héroe a cero

'Marty Supreme' partía con nueve nominaciones para los Oscars 2026, siendo una de las películas con más candidaturas de la noche. Competía por el premio a la Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor protagonista y Mejor guion original, entre otras tantas, pero 'Marty Supreme' se ha comido un rosco como una catedral y no se ha llevado ni uno solo de sus nueve posibles Oscars.

Así se ha convertido en la mayor perdedora de la gala. Y aunque es cierto que muchas de las categorías estaban muy reñidas, sobre todo teniendo en cuenta que competía cara a cara en varias con 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores', es inevitable pensar que la boquita de Chalamet le ha costado a 'Marty Supreme' alguna que otra victoria.

La polémica comenzó el pasado 22 de febrero, en una mesa redonda protagonizada por Timothée Chalamet y Matthew McConaughey en la que el protagonista de 'Marty Supreme' se marcó unas palabras muy desafortunadas.

"No quiero trabajar en ballet o en la ópera. En cosas en las que hay que estar como... oye, vamos a mantener esto vivo, aunque en realidad no le importan a nadie", dijo Chalamet entre risas mientras McConaughey veía el berenjenal en el que el actor más joven se estaba metiendo él solo. "Todo el resto a la gente de la ópera y el ballet que está ahí fuera. Acabo de perder 14 centavos de audiencia".

Su comentario tardó unos días en viralizarse, pero para el 6 de marzo ya había encendido las redes sociales. Actrices como Jamie Lee Curtis saltaron al ruedo para criticarle por hacer de menos estas artes tan complicadas y exigentes, mientras que figuras del mundo del ballet y la ópera también le echaron unos cuantos rapapolvos a lo largo de la siguiente semana.

Hay que tener en cuenta que las votaciones a los Oscar se cerraron el 5 de marzo, así que la polémica explotó del todo algún tiempo después. Pero sí que es cierto que Chalamet lleva unos cuantos "strikes" acumulados y se le empieza a percibir de una manera muy complicada dentro y fuera de Hollywood, con reputación de arrogante y un poco subidito.

Aunque ojo, que Chalamet no tiene toda la culpa de la derrota de 'Marty Supreme', y uno de los problemas más gordos que se ha encontrado la película en su carrera hacia los Oscars es su propio director. A finales de enero salió a la luz la razón de la separación de los hermanos Sadfie, un escándalo que incluía una escena de sexo sin consentimiento de una menor en una película que rodaron hace varios años.

El pasado siempre vuelve para morder, y Josh Sadfie quizás está pagando ahora las consecuencias con la ignorada a su película más reciente tras ser una de las claras favoritas hace unos meses. Así que quizás Chalamet no le ha costado él solo todos sus posibles Oscars a 'Marty Supreme', pero mientras siga despreciando las artes tan abiertamente quizás en la Academia le van a tener persiguiendo el suyo un tiempito más.

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