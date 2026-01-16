"No quieres joderme. No quieres verme enfadado": Timothée Chalamet se enfrentó a un extra en 'Marty Supreme' y salió escaldado

A estas alturas de año, Timothée Chalamet probablemente ya está preparando todos los días enfrente del espejo su discurso para cuando gane el Óscar. Después de perderlo en 2018 por 'Call me by your name' y el año pasado por 'A complete unknown', 2026 parece que va a ser su año por 'Marty Supreme': de momento se ha llevado el Globo de Oro y el Critics Choice, así que la cosa pinta bastante bien... aunque su buena suerte estuvo a punto de darse la vuelta durante el rodaje.

Un encontronazo supremo

El actor ha estado hablando con Robert Downey Jr en el DGA Theater de Nueva York (donde ambos han afirmado que quieren que 'Dune 3' y 'Vengadores: Doomsday' sean el nuevo 'Barbenheimer'), y, tal como refleja Variety, contó una experiencia terrorífica que le ocurrió durante el rodaje de 'Marty Supreme' con uno de los extras: "No diré quién, pero en esa secuencia del motel hay un montón de personas que no son actores... con las que fue muy emocionante trabajar, pero a veces necesitábamos varias tomas para sacarles algo de verdad". Lo que nadie vio venir es lo que pasó después.

Y me estoy enfrentando directamente al tipo, intentando que se enfade conmigo. Le decía a Josh: "No se está enfadando conmigo, no se está enfadando conmigo". Hice otra toma, y entonces el tipo me dijo "Acabo de estar en la cárcel 30 años. No quieres joderme. No quieres verme enfadado". Le dije a Josh: «Joder, ¿a quién me has puesto de rival, tío?".

Obviamente, no pasó nada, a Chalamet no le partieron la cara y su actuación parece ser (en España se estrenará el 30 de enero) una de las mejores de los últimos años. Ahora lo interesante sería preguntarle a Josh Safdie de dónde demonios sacó al expresidiario, porque ahí hay una historia que merece ser contada. Con o sin ping-pong de por medio.

