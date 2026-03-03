Hoy en streaming gratis, una trepidante y eficaz película basada en hechos reales como sólo Steven Spielberg puede ofrecer

No deberíamos dar por sentado a Steven Spielberg, que sigue no sólo exhibiendo un nivel para rodar a la altura de los más grandes sino que hace por sacar adelante a nivel espectacular un tipo de cine que Hollywood deja más de lado. Gracias a él nos podemos quedar vibrando de nuevo con historias como la de ‘Los archivos del Pentágono’.

Perseguir la verdad

El director nos lleva a los primeros pasos previos al estallido del escándalo Watergate para hacer un relato político y periodístico formidable además de todavía relevante. Meryl Streep y Tom Hanks protagonizan este drama de época basado en hechos reales y nominado al Oscar que, por tiempo limitado (hasta el 1 de abril) se va a poder ver en streaming de manera gratuita en RTVE Play.

En junio de 1971 los periódicos más importantes a nivel nacional están ante un momento crucial. Un analista del Departamento de Estado se ha hecho con copias de miles de páginas de documentos clasificados que documentan cómo Estados Unidos ha prolongado innecesariamente su estancia en Vietnam para una guerra que no va a ganar. Información muy delicada que debe ser desvelada, aunque medios como The Washington Post puedan enfrentarse a un azote gubernamental por el mero hecho de hacer su trabajo.

Spielberg canaliza en esta película ese espíritu de película adulta y con alcance masivo que pululaba cuando él estaba empezando a dirigir, aunque él realizase otro tipo de espectáculos. Un trabajo de los que ya casi ni se hacen, o se relegan a temporadas otoñales para ver si hay posibilidad de rascar premios.

Rasco pocos, porque es fácil admitir que no está entre las diez mejores películas del director. Lo cuál no es demérito real de la película, porque el nivel medio de Spielberg es estratosférico. ‘Los archivos del Pentágono’ cuenta con un ritmo de pulso firme y un gusto notable por la puesta en el escena que hace muy fácil introducirse en la historia.

Equilibrando ese halo suyo que hace espectacular casi todo lo que toca con esa necesidad por tener núcleo real para poder hablar del presente desde el pasado, la película funciona con solvencia y sin que parezca que cueste. Hay cierta textura apresurada en ella, pero nada que le impida ser otro notable trabajo de un director legendario.

