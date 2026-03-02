Paramount+ y HBO Max se fusionarán en una única plataforma para "competir con los actores de mayor escala" tras la compra de Warner Bros. Discovery

Llevamos poco más de dos meses completados, pero 2026 ya nos ha regalado uno de los giros narrativos más inesperados e impactantes del curso cinematográfico. Este, por supuesto, es la ruptura entre Netflix y Warner Bros. Discovery, que finalmente será adquirida por Paramount Skydance en una operación valorada en 110 000 millones de dólares que supera con creces la mayor oferta de la Gran N del Streaming, que ascendía a 82 700 millones.

ParamHBOunt Max

Ahora, mientras los organismos reguladores dan el visto bueno a una fusión que David Zaslav, mandamás de Warner, no da por asegurada —y tampoco parece importarle demasiado—, las dudas sobre cómo operarán ambas compañías están empezando a aflorar. No obstante, en una llamada con los inversores realizada el 2 de marzo, David Ellison, CEO de Paramount, ha respondido a una de las más preguntadas: ¿Qué va a ocurrir con HBO Max?

Según ha confirmado Ellison, Paramount Skydance planea combinar su plataforma Paramount+ con HBO Max en un único servicio:

Tal como dijimos, tenemos previsto unir los dos servicios, lo que a día de hoy nos sitúa con algo más de 200 millones de suscriptores directos al consumidor. Creemos que esto nos posiciona para competir con los líderes del sector.

En Paramount, para mediados de este año, habremos completado la consolidación de nuestros tres servicios bajo una misma plataforma tecnológica unificada, y pueden esperar que adoptemos un enfoque similar con esta plataforma de cara al futuro. Consideramos que la oferta combinada —dada la cantidad de contenido y lo que podemos lograr a nivel tecnológico— nos colocará en una buena posición para competir con los actores de mayor escala en el mercado de DTC [directo al consumidor].

Pero ojo, Ellison ha subrayado que entre sus planes pasa que HBO Max continúe "operando con independencia", apostando porque la marca HBO continúe siendo HBO pese a estar integrada en un servicio conjunto.

Casey y su equipo hacen un trabajo absolutamente extraordinario en HBO. Y como ya hemos dicho, planeamos que puedan operar con independencia, para que HBO pueda, sinceramente, seguir haciendo lo que sabe hacer increíblemente bien.

Nuestro punto de vista es que HBO debe seguir siendo HBO. Han construido una marca fenomenal; son líderes en este sector y solo queremos que sigan haciendo más de lo mismo. Pero, al unir las plataformas, todo nuestro contenido podrá llegar a una audiencia incluso más amplia de lo que lograríamos de forma independiente.

Con esta incógnita resuelta, ahora sólo queda comenzar a averiguar cuáles son los planes de Paramount Skydance para los estrenos en salas de cine y los tiempos para las diferentes ventanas de distribución de los títulos producidos por Warner Bros. Estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto.

