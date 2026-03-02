Hoy en streaming, la película mexicana que provocó un escándalo, arrasó en taquilla y casi gana el Óscar

El cine mexicano no es tan conocido en España como debería. Es cierto que directores como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu suenan a cualquier cinéfilo, pero hay muchos otros que nunca han recibido aquí la difusión que se merecían. Hoy vamos a hacer una parada en una película que gozó de buena popularidad en su momento, pero que actualmente está un tanto olvidada: 'El crimen del padre Amaro'.

Estrenada originalmente en cines en 2002, 'El crimen del padre Amaro' es la adaptación de una novela homónima del escritor portugués Eça de Queirós. Cuenta la historia de un padre recién ordenado de 24 años (Gael García Bernal) al que envían para foguearse a la parroquia de un pequeño pueblo. Allí conocerá a una hermosa joven (Ana Claudia Talancón) que pondrá a prueba su relación de exclusividad con Dios.

Un éxito enorme

Lo cierto es que 'El crimen del padre Amaro' ya fue un éxito indiscutible de taquilla, pues se hizo con un ajustado presupuesto de 1,8 millones de dólares y recaudó 27 millones en todo el mundo. España fue uno de los mercados donde mejor funcionó, ya que fue muy bien recibida en el Festival de San Sebastián y luego llevó casi 320.000 espectadores a los cines para unos ingresos de algo más de 1,4 millones de euros.

Eso sí, ni punto de comparación a su acogida en México, donde se convirtió en la película nacional más taquillera de todos los tiempos con una recaudación de más de 162 millones de pesos. Pasarían más de 10 años hasta que otro largometraje superase esa cifra y actualmente aún ocupa la decimotercera posición en el top histórico.

Aunque la recepción de la prensa especializada no fue especialmente buena -apenas logra un 63% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, 'El crimen del padre Amaro' también tuvo una buena recepción en los premios. Tanto es así que llegó a ser nominada al Óscar de mejor película de habla no inglesa, pero el premio fue finalmente para 'En un lugar de África'.

Todo eso tampoco impidió que 'El crimen del padre Amaro' generase una fuerte polémica en su país natal, llegando a que la Conferencia Episcopal Mexicana lanzase un duro comunicado condenado la película dirigida por Carlos Carrera, ya que "constituye una ofensa a las creencias religiosas de los católicos y hace mofa de los símbolos más sagrados para la comunidad católica", destacando que "confiamos en que el criterio y la madurez de los católicos y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, les permita juzgar y distinguir la verdad sobre las ofensas a la fe y a la Iglesia".

Aunque sí tuvo alguno consecuencia inesperada como que varios familiares de Talancón se negasen a verla, lo cierto es que ese comunicado tuvo el efecto contrario al esperado, ya que hizo que la preventa de entradas aumentase de forma notable, por lo que la distribuidora incluso decidió lanzarla en un mayor número de salas en México. Por su parte, Carrera se defendió señalando lo siguiente sobre su película:

Dicen que la película constituye una ofensa a la religión y la religión ni siquiera se toca en la película. Es una crítica a algunas actitudes dentro de la iglesia mexicana.

Eso sí, el cineasta ya asumía que "seguramente estarán los grupos radicales que la han criticado, que no la aceptarán. Pero bueno, también esas opiniones son válidas", aunque dejando siempre claro que "lo que no creo que valga es pretender que se censure una película".

Si os apetece recuperar 'El crimen del padre Amaro' en streaming, la tenéis disponible en Filmin.

