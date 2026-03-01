"Que os den por el culo si pensáis eso". Zack Snyder manda un recado a quienes creen que sus fans son tóxicos y no cierra la puerta a continuar su DCEU

Parece que fue ayer cuando muchos estábamos defendiendo a capa y espada sus excesos visuales, su peculiar sentido de la épica y su peculiar deconstrucción de dos de los grandes iconos del mundo del cómic, pero acaban de cumplirse —cuidado, porque puede dar vértigo leer esto— 10 años desde que 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' llegó a nuestras salas de cine para poner al fandom y la crítica especializada patas arriba.

Don't fu*k with Zack

Ahora, con motivo del décimo aniversario de la película pijamera que enfrentó al hombre de acero de Henry Cavill y al cruzado enmascarado de Ben Affleck, su director Zack Snyder se ha pasado por el podcast Happy Sad Confused para no dejar títere con cabeza y soltar un par de bombas. Para empezar, el realizador sacó la cara por un largometraje duramente denostado por algunas decisiones narrativas de lo más controvertidas.

Mi reacción cien por cien honesta a BvS y a cómo se recibe en el mundo es… ¿De verdad queréis una película a la que los grupos de enfoque le hayan pulido todos los bordes? ¿De verdad queréis una película donde las decisiones se hayan tomado en una sala de juntas, o donde se hayan plasmado ideas ya probadas para vuestro disfrute? ¿De verdad queréis la versión de marca blanca de vuestra historia? ¿Es eso lo que de verdad queréis?

Además, Snyder describió el viaje que supuso su paso por el ahora difunto DC Extended Universe, que incluyó momentos en los que llegó a perder la fe en que el proyecto pudiese llegar a materializarse.

Me encanta el viaje mitológico que emprendimos en estas tres películas. La intensidad de dónde terminamos con Justice League, cómo evolucionó y de dónde venía. Toda esa locura. Cuando intentábamos conseguir la calificación PG-13 para BvS, la MPAA no paraba de devolvernos la película diciendo: "Sigue siendo para adultos". Recuerdo que alguien dijo que recibimos un informe de la MPA que decía: "Simplemente no nos gusta la idea de Batman peleando contra Superman. Eso ya la hace casi para adultos. Le da un golpe muy fuerte con ese lavabo. Eso es burdo. Se siente como una película para adultos". Y yo me quedé como: "Vale... finjamos por un segundo que esto no es Batman contra Superman".

Llegado cierto momento de la entrevista, el bueno de Zack se vino arriba, comenzando a hablar como una suerte de revolucionario.

Entonces te das cuenta de que le estábamos dando una patada en los huevos al zeitgeist y que íbamos a cabrear a la gente. No es solo que no quieran que deconstruyan a sus héroes, es que no quieren ver a sus héroes luchando entre sí en un camino hacia la deconstrucción del porqué de su existencia. Eso es otro sacrilegio.

Pero esto no fue todo, ya que Snyder dejó la puerta abierta a cerrar el arco dramático que tenía preparado para el DCEU mientras, de paso, dejó un recado a todos los que consideran —o consideramos— que buena parte de su fandom es rematadamente tóxico. No tanto como el de 'Star Wars', eso sí.

Nunca diría que es imposible. Yo estuve en el viaje que creó la Liga de la Justicia, y si estuvierais en mi pellejo, hubo muchas veces, momentos oscuros, en los que no había ninguna posibilidad de que mi versión viera la luz. Nunca existiría. No puede... el coste, la política, todo estaba en contra. Y, sin embargo, existe. Los fans nunca deberían olvidar que ellos lograron eso. Además, recaudaron muchísimo dinero para la prevención del suicidio. Hicieron mucho bien. Se llevan muchos palos por ser "tóxicos" o lo que sea, pero literalmente salvaron vidas humanas. Que os den por culo si eso es lo que pensáis.

Genio y figura.

