Susan Sarandon en los Goya: "La lucidez moral de Pedro Sánchez me ayuda a sentirme menos sola en medio de la represión y el caos"

La actriz ha dado un emocionante discurso al recoger el Goya Internacional

Goya Sarandon
Susan Sarandon acaba de recibir el Goya Internacional para reconocer su aportación al cine durante los más de 50 años que lleva trabajando como actriz. Como era de esperar, ha dado un discurso de agradecimiento marcado por el cariño hacia España y por su fuerza reivindicativa. 

Susan Sarandon: "Tener esperanza en tiempos difíciles no es solo una actitud romántica"

La actriz ha comenzado afirmando que "me encanta vuestro arte, todos los museos, vuestra arquitectura, las personas y la comida. Estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia y la crueldad, yo miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral que me ayuda a sentirme menos sola y os lo agradezco, pues estoy en medio de la represión y el caos".

Sarandon Susan

La ganadora de un Óscar por 'Pena de muerte' también ha citado a Howard Zinn señalando "tener esperanza en tiempos difíciles no es solo una actitud romántica, se basa en el hecho de que la historia humana no solo lo es de crueldad, también de compasión, sacrificio, valentía, bondad". 

Por último, Sarandon ha concluido su emocionante discurso asegurando que es mejor intentar mirar el lado bueno de las cosas para así dar con "la energía necesaria para actuar y tener la capacidad de cambiar el rumbo de este mundo que gira como una peonza".

De esta forma, la actriz redobló lo que ya había comentado en un encuentro previo con la prensa, donde también hizo especial hincapié en la situación actual en Palestina, asegurando además que Pedro Sánchez se encuentra "en el lado bueno de la historia".

Explora en nuestros medios