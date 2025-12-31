Hoy en Netflix, un intenso drama judicial nominado al Oscar que se incluye entre los mejores trabajos de Susan Sarandon

La intriga, el suspense y la intensidad del drama judicial se combinan de manera magistral en 'El cliente' (1994), una película dirigida por Joel Schumacher que sigue siendo un referente del cine estadounidense por su habilidad para mantenernos al borde del asiento pasen los años que pasen.

Basada en la novela de John Grisham, la película no solo ofrece una trama cargada de tensión, sino que también logra explorar la psicología de sus personajes de una manera muy profunda, mostrando cómo las decisiones de una persona pueden desencadenar consecuencias imprevisibles en un entorno donde la ley y la moral se entrelazan.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

De los mejores trabajos de Susan Sarandon

La película brilla especialmente gracias a las interpretaciones del elenco, que logra transmitir la vulnerabilidad, la determinación y el miedo de los personajes. Susan Sarandon ofrece una de sus mejores interpretaciones como la abogada Ruth, cuyo compromiso con la justicia y la protección de su cliente le añade una capa emocional que consigue que conectemos todavía más con la historia. Y por su parte, Brad Renfro, en su papel del joven Mark Sway, logra transmitir con autenticidad la mezcla de inocencia y picardía que requiere su personaje.

Además, la dirección consigue un equilibrio perfecto entre la tensión y el desarrollo de los personajes. Cada escena está minuciosamente construida para que nos involucremos, ya sea mediante diálogos cargados de significado o con secuencias que son capaces de generarnos ansiedad.

Otro de sus puntos fuertes es su capacidad para explorar la relación entre el sistema judicial y la vida personal de los protagonistas. La historia muestra cómo un joven inocente puede verse atrapado en una red de corrupción y todo tipo de peligros, y cómo su entorno debe enfrentarse a dilemas éticos y decisiones muy complicadas.

Finalmente, cabe destacar que la película fue reconocida en su día y que también destacó en la temporada de premios a principios de los noventa por su mezcla de suspense, emoción y la profundidad de sus personajes. Esto hizo que sea una obra que no pierde vigencia, incluso aunque ciertos detalles hayan envejecido torpemente. Para aquellos que quieran volver a verla -o descubrirla si aún no lo han hecho, 'El cliente' está disponible en Netflix y Disney+.

En Espinof | 50 años después, ‘The Rocky Horror Picture Show’ sigue siendo una gran fiesta glam rock inimitable que vale la pena ver una y otra vez

En Espinof | Las mejores películas de 2025