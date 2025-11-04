He vuelto a ver uno de los musicales más icónicos y divertidos de todos los tiempos por sus 50 años. Sigue siendo un pedazo de fiesta glam inimitable

Incluso aunque el sonido fue una parte que llegó décadas más tarde, se puede marcar toda una historia de la evolución del cine a partir del género musical y cómo este se ha ido transformando con el momento. A veces de manera ligada a la corriente principal, ocasionalmente tratando de revolverse contra él.

Los setenta son una época especialmente interesante del género por la cantidad de producciones menores y mayores que se opusieron a la rigidez del espectáculo fastuoso y volvieron las imágenes, las melodías y las historias algo más extravagante. Meterse en esa época era toparse con fiestotes explosivos y libres como ‘The Rocky Horror Picture Show’.

Amar el Rock N' Roll

La película de absoluto culto entre las películas de culto, convertida en una experiencia única a partir de reposiciones salvajes de medianoche donde se montan algarabías de cuidado. Aunque incluso desde el hogar (tanto en streaming a través de Disney+ como en su nueva edición física en 4K) se puede disfrutar al máximo de la ópera glam rock de Jim Sharman, escrita, compuesta y en parte protagonizada por Richard O’Brien, que cumple ya 50 años de su estreno.

Brad y Janet son una pareja cada vez más establecida y con ganas de ser una familia por su cuenta tras pasar por la boda de unos amigos. No obstante, en el viaje de vuelta tienen que parar por una recóndita mansión en medio del bosque, propiedad del doctor Frank-N-Furter que ha ido elaborando en secreto una especie de superhombre que va a trastocar la vida de todos los involucrados.

Aquí encontramos una película claramente nutrida por un creciente movimiento punk y glam, que disfraza de glamour exagerado una impulsividad callejera y trash. Sus canciones de rock expansivas, pero muy, muy directas y pensadas para el baile eufórico, son importantes para hacer más disparatada y disfrutable la experiencia musical de esta revisión sci-fi del mito de Frankenstein.

‘The Rocky Horror Picture Show’: una euforia incontenible

La rigidez de los valores tradicionales que representan la pareja convencional de Susan Sarandon y Barry Bostwick tiene un trastoque equiparable al que el propio tono de la película hace con todo un género. Si bien ya hubieron aproximaciones al musical desatadas como ‘El novio’ de Ken Russell y ‘El fantasma del paraíso’, es ‘The Rocky Horror Picture Show’ la que dialoga con toda una cultura underground y la celebra a lo grande.

Su éxito no sería posible sin su falta absoluta de complejos en la creación de canciones, de decorados, de efectos especiales y de dirección de las coreografías. Aunque su carácter legendario es posible gracias a un Tim Curry extraordinario e icónico que se vuelve la representación absoluta de todo a lo que esta película aspira, consigue y también patina. Un huracán incontenible ante el que es imprescindible rendirse y dejarse llevar, porque la recompensa es increíble.

