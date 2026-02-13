Chris Hemsworth ('Ruta de Escape'): "Los estudios tienen algoritmos que dicen cómo hacer una película. Y esa es una forma aterradora de hacerlas"

Ver entrar a Chris Hemsworth en una habitación es, claramente, como contemplar a un dios nórdico: alto, rubio, con facciones y pelo perfectos, músculos hasta en lugares que no sabías que existían y carisma para dar y tomar. Eso sí, de castellano no sale de repetir "Sí, sí, sí". Total, no es lo que Bart Layton, director de la notable 'Ruta de Escape' (que, por cierto, habla un sorprendente castellano impecable), quería de él en una película que va mucho más allá del cine de acción palomitero que promete para adentrarse en los terrenos de un 'Heat' con los códigos del cine actual. Sobre esto y más hemos hablado con ambos en Madrid junto a un grupo de compañeros periodistas.

Ruta de escape (del streaming)

Randy Meeks (Espinof): No conozco el presupuesto de la película, pero me da la impresión de que es un presupuesto medio, y muchos de nosotros estábamos deseando que este tipo de cine pudiera volver a Hollywood. Mi pregunta es: ¿creéis que las películas originales de presupuesto medio tienen un futuro entre los blockbusters y el cine indie o, por el contrario, nos dirigimos a un futuro de eventos, eventos y solo eventos en los cines?

Bart Layton: Es una muy buena pregunta. No lo sé. ¡Pregúntanos en unas semanas! Mira, creo que el COVID obviamente aceleró algo que probablemente iba a suceder de todos modos. Y la gente ahora, especialmente en Estados Unidos, tiene el cine en casa con Netflix, y hay una sensación de que, si voy a ir a la sala, debería ser un evento. Creo que es fácil olvidar que tienes una experiencia muy diferente en el cine viendo una película de cualquier presupuesto. No vas a mirar tu teléfono. No te vas a distraer.

Si no cumple del todo en los primeros diez minutos pero estás en el cine, probablemente te quedes y luego digas: "¡Joder, me alegro mucho de haberme quedado!". En casa dices: "¿Diez minutos? No". Creo que la gente olvida que tiene una experiencia emocional más grande en el cine. Hicimos deliberadamente esta película para las salas porque nos preguntábamos (o al menos yo ciertamente me lo preguntaba), "¿A dónde han ido esas películas que tanto me gustaban cuando era joven?". Realmente espero que no vayan a ser solo eventos.

Chris Hemsworth: Sí, es interesante. El evento debería ser ir al cine, levantarse del sofá, reunir a la familia, las palomitas y la bebida y demás. Y, sin embargo, es como si nos hubieran malcriado con una especie de gratificación instantánea porque nuestra capacidad de atención se ha vuelto muy corta, especialmente con la generación más joven, con tantos medios compitiendo y sus distracciones. Los estudios tienen algoritmos donde dicen: "Oh, dentro de los primeros siete minutos tiene que haber algún tipo de acción o un gran evento. De lo contrario, la gente desconectará según nuestras métricas". Y esa es una forma aterradora de intentar hacer una película.

Bart Layton: Chris tiene toda la razón. Por ejemplo, nuestra película comienza con un poco de misterio durante 10 minutos. Esas son sensaciones geniales que tener en el cine. No sabes a dónde vas, pero sientes: "Oh, estoy en buenas manos, todo va bien". Sabemos que los cineastas te tienen atrapado. Pero si empiezas a escribir el guion pensando: "Vale, no puedo dejar que ese misterio se desarrolle, tengo que dar esa gran persecución de coches o esa gran explicación en los primeros 5 o 10 minutos, de lo contrario el público se habrá ido", todas las películas van a empezar a sentirse iguales debido a esa presión de "Eh, por favor, no apagues, déjame darte esto". Nosotros buscamos la intensidad emocional además de la intensidad de la acción; hay un par de escenas en la película en las que estás al borde del asiento pero no son de acción.

Ladrón, me has robado el corazón

A lo largo de esta mesa redonda, Hemsworth habló sobre el corazón de su personaje, un ladrón de buen corazón cuyo pasado llegamos a conocer y entender: "Esa complejidad y ambigüedad es lo que me gustó de esta película, porque representa a seres humanos reales. Intentar no valorarlos es un mejor lugar para empezar a admitir que todos tenemos defectos y hacemos lo que podemos desde nuestra perspectiva". Layton opina similar: "Es difícil esperar que alguien respete tus posesiones, como un iPhone, si nadie se preocupó nunca por nada que les perteneciera a ellos. No digo que esté justificado, pero la idea de que la gente nace mala es falsa".

Además, el actor habló sobre las comparaciones inevitables con 'Heat', algo particularmente interesante dado que hizo 'Blackhat' a las órdenes de su director: "Amo 'Heat'. He trabajado con Michael Mann y su atención al detalle es increíble, meticulosa y agotadora, pero es muy diferente a mi experiencia con Bart. Bart tiene la misma precisión y enfoque, pero su proceso es más amable. Michael es una fuerza de la naturaleza, tiene su propia manera de hacer las cosas, pero me resultó desafiante, me sentía incómodo e inseguro, cuestionando todo lo que hacía, y no creo que eso sacara mi mejor actuación. Con Bart es totalmente distinto. Esta ha sido probablemente mi mejor experiencia en un rodaje".

Finalmente, un pequeño detalle político, porque la película también lo es, sobre todo en su tratamiento de la policía. A este respecto, Layton afirma "El personaje de Chris es corrupto como criminal, pero muchos sistemas también lo son, como los seguros o la propia policía. No le decimos a la gente qué pensar, sino que provocamos conversaciones interesantes". Hemsworth lo tiene igualmente claro: "Volvemos a las áreas grises. Los 'buenos' no siempre llevan placa y los 'malos' no son necesariamente tan malos como pensamos. El abuso de poder ha existido siempre y es algo que intentamos reconciliar. Me parece abrumadora la simplificación excesiva de temas complejos y el discurso de poner todo en cajas. El desafío es tener un poco más de paciencia, una visión más macro de las cosas y, simplemente, ser un poco más amables los unos con los otros". 'Ruta de escape' es un buen inicio, francamente, para empezar a darle vueltas a las cosas.

