"Hice a Thor más como Chris Hemsworth, en realidad. No es actuación". Taika Waititi ('Thor: Love and Thunder')

Al empezar una rueda de prensa del estreno más fuerte del mes nadie espera que acabe con un duelo de beatbox entre el director y el actor principal. Pero cuando la película es 'Thor: love and thunder' y ellos dos son Taika Waititi y Chris Hemsworth, todo es posible. Además, en este junket multitudinario también estaban presentes Natalie Portman, Tessa Thompson, Kevin Feige y un algo perdido Christian Bale. Vamos a ver lo que nos han contado.

Adolescente, joven e inmaduro

En primer lugar es Chris Hemsworth el que nos comenta lo que más le gusta de interpretar a Thor en la actualidad: "Me siento unido a Thor, sobre todo desde que entró Taika y le hizo ser más adolescente, joven e inmaduro. Lo veo más nuevo y fresco. Este tipo de películas tienen que ser divertidas y es lo que estamos haciendo", dice, antes de reconocer que él se parece más al personaje en su capítulo festivo de '¿Qué pasaría si...?' que al que vemos en pantalla grande.

Gran parte de la rueda de prensa gira en torno a los cambios que Taika introdujo en el personaje, algo que Kevin Feige cree que fue una evolución lógica viendo la vis cómica del actor, y la solución a uno de los enigmas que planeaban sobre toda las fases 1 y 2: es un dios, ¿cómo hacemos que la gente se sienta identificada con él?

El público responde a Chris Hemsworth y a todo lo que él puede hacer, y Taika lo ha llevado a otra dimensión que en realidad siempre estuvo ahí. Antes en las entrevistas promocionales veíamos a Chris y era como “¿Intenta ser divertido? No, es divertido, ¡es hilarante!”. Vi un clip de 'La era de Ultron' el otro día cuando intenta que Ruffalo se sienta mejor después de pegar a la gente y es tan divertido, tiene un timing perfecto. Taika nos dijo “¿Qué estáis haciendo con él simplemente cogiendo el martillo y llamando al rayo? Hagamos eso y añadámosle todo lo que Chris puede hacer”.

Taika Waititi opina de manera similar: "Me he hecho amigo de Chris porque su personalidad es una con la que me iría de aventura, puedes confiar en que estará ahí. Solo exageré sus cualidades e hice a Thor más Chris, en realidad. No es actuación", algo a lo que Hemsworth responde "Es un documental, en realidad".

El poder de Natalie

Natalie Portman, que en esta nueva entrega se mete en el traje de Thor y lleva a Mjolnir en la mano, cuenta lo ilusionada que estaba al ponerse el traje de superheroína en su retorno después de decir que las puertas de Marvel estaban cerradas hace casi una década: "Fue muy loco ponerse el traje después de ver a Chris llevándolo tantos años, fue surrealista la primera vez".

Es el propio Hemsworth el que indica que Natalie "lo petó en el gimnasio", a lo que ella responde "Solo tengo un respeto renovado por lo que Chris lleva haciendo durante una década porque no veía todo el trabajo que había detrás. Yo no veía lo que pasaba tras las cámaras: la coreografía, el ejercicio…". Además, aprovecha para comentar que Jane Foster es una manera de explorar cómo las superheroínas también pueden ser sensibles, vulnerables e incluso débiles, y encontrar su fuerza en ello.

El villano de la función

Christian Bale, que interpreta a Gorr, es nuevo en Marvel, y él mismo ha reconocido que no sabía lo que era el MCU antes de rodar. Eso sí, está convencido de saber por qué le cogieron a él.

Cuando vieron todo lo que estaban buscando en Chris dijeron “Id a por un actor que sea su polo opuesto, alguien con el que no te puedas identificar, un solitario, que de miedo, con el que nadie quiere estar cerca y al que nadie quiera ver”. Y dijeron “Sí, lo hemos encontrado en Bale”.

Para un actor del nivel de Bale, meterse en la piel de Gorr fue sencillo: "Es un gran placer hacer de él, es mucho más fácil hacer de malo que de bueno, Chris tiene un papel más difícil, porque la gente está fascinada con los villanos. Aunque este personaje es un monstruo se le puede entender. Toma decisiones terribles, pero es posible comprender por qué es así". Eso sí, a la hora de responder cómo creó al personaje no tiene dudas al dar crédito: "Con tres especialistas en maquillaje muy talentosas que me lo ponían todas las mañanas durante tres horas y media, y son absolutamente responsables del look de Gorr".

Esta lealtad es normal: por mucho que viera diseños conceptuales, no sintió lo que era capaz de hacer con el personaje hasta que se vio embutido en su cuerpo: "No sabes lo que estás haciendo con un personaje como este hasta que le ves por completo. Está en tu imaginación, piensas en él de manera abstracta. Luego ves sus tatuajes, y las cicatrices, y entonces empiezas a experimentar y a jugar con él a medida que vas rodando". Para Hemsworth, Gorr es su villano favorito del MCU: "Adoro todos con los que he trabajado, pero este es particularmente especial. Hay una cualidad empática, una vulnerabilidad. Lo que hace está mal, pero hay una motivación tras ello. Ha hecho un trabajo increíble".

¿Y sobre la escena de baile con Kate Bush que se rumoreó hace unas semanas? Pues parece que fue más algo dicho entre susurros que algo real. "Taika y yo somos grandes fans de Kate Bush y queríamos hacer esa escena. Nos dimos cuenta de que no iba a acabar bien". Tessa no pierde la oportunidad de intentar regalarnos un momento para la historia: "Es algo que tendríamos que hacer ahora". Tristemente, no parece que Christian Bale esté por la labor.

Música, risas e improvisación

Cuando les preguntan cómo es rodar con Taika, parece un mundo tan divertido que solo puede dar lugar a películas como 'Thor: Ragnarok' o 'Thor: Love and thunder'. Dice Hemsworth: "Rodar con él es diferente, un bellísimo caos. Es un viaje de autodescubrimiento y exploración, divertido y loco con música sonando de fondo y donde te quedas tras la cámara riéndote y arruinando la mayoría de tomas". "Eso suena horrible", reconoce Taika.

No, es lo mejor. Te da mucha libertad y tiene una pasión y entusiasmo que infecta a todo el mundo. Él ama estas historias y estos personajes, y, como es un fan, te dice lo que querría ver, lo que querría probar. “Intenta esto, intenta esto”, no importa lo ridículo que suene: todo el mundo está a bordo. Por eso tienes esta espontaneidad impredecible en cualquiera de las películas de Taika.

El propio Bale reconoce lo mucho que le gustó tener música en el plató. Sobre la música, en la película no paran de sonar temazos, uno tras otro. Tiene una explicación para Waititi: "Nos gastamos tanto dinero como pudimos en canciones". Una vez escuchas la banda sonora, no te cabe duda. Pero es que, además, la estética recuerda a las portadas de rock de los 80: "El tono de la película parece que algo que dibujaría en mi cuaderno en clase mientras no escuchaba. En su día en la escuela mientras perfeccionaba el logo de Metallica, así que este es otro de mis sueños que se ha hecho realidad."

Sin embargo, por bueno que sea el ambiente de rodaje, al final la película se termina de hacer en la postproducción: "En el set tratamos de hacer todo lo que podemos, sembramos momentos y después vamos a la cocina para descubrir qué plato estamos haciendo. ¡Puede ser muy diferente cuando terminemos de cocinar! Vamos probando la película y descubrimos a qué responde la gente, quitamos bromas y momentos. Este tipo de películas tardan un año en terminarse", explica Taika.

Amor, trueno y valquirias

En esta película, Valquiria es la reina de Nuevo Asgard y eso significa tener que hacer muchas cosas que no quiere hacer, como nos confirma Thompson: "El viaje de Valquiria ha sido muy divertido. Hablamos mucho sobre cómo conectarla con su poder y su trauma. Quería cambiar el estereotipo de una superheroína, tratando de coger su espíritu y su físico pero también permitiéndola ser divertida y loca. Ha sido una soldado profesional durante miles de años y ahora está metida en la burocracia. Echa de menos la batalla y a sus hermanas, por eso se hace amiga de Natalie".

Por su parte, Natalie cree que su Thor es muy diferente al que estamos acostumbrados a ver: "Ella aún es muy novata e intenta saber cómo se hace. Además, está continuamente volviendo a su forma humana, siempre sintiendo el peligro porque cualquier momento puede ser su último momento".

Y es que no todo va a ser comedia loca: en 'Thor: love and thunder' hay espacio para la tragedia y las escenas sentimentales. "Lo bonito de estas películas es conseguir dar ese espacio entre lo ridículo y la diversión, Taika sabe hacerlo muy muy bien, en esta película en particular hay mucha emoción de una forma muy rica para nosotros. Se tratan temas como el amor y las relaciones, es muy emocionante", dice Tessa. Taika concluye:

Ha sido un viaje largo y hemos hecho algo que creemos que la gente amará. Queremos celebrar cosas como el amor, y el trueno, signifique lo que signifique en vuestras vidas. Nos gusta volver al cine y sentirnos como niños otra vez.

El futuro de Marvel

Ya que está Kevin Feige, hay que preguntarle por el futuro de Marvel. En primer lugar, la confirmación de que estará en la SDCC donde podemos esperar grandes bombazos al nivel de 2019. "Habrá novedades en la Comic-Con y hablaremos del futuro, la primera vez desde hace tres años. Todo lo que anunciamos ha salido así que hablaremos del futuro. Siempre planeamos a cinco o diez años vista, siempre estamos pensando en lo que está por venir". Taika replica: "Yo siempre vivo en el presente, dos maneras muy diferentes de ser".

Finalmente, la pregunta estrella: ¿Hacia dónde va Thor? ¿Quedan cosas por contar del personaje? Feige lo deja muy claro:

Hay una cosa llamada cómics, hay muchas historias ahí y es donde vienen las nuestras. Si la pregunta es “¿Has contado todas las buenas historias de Thor de los cómics en el cine?”, la respuesta es no. Quedan muchas. Queremos seguir con el personaje y esta experiencia con Chris. Los actores de Marvel pueden crecer, y evolucionar, en los cómics hay muchas encarnaciones de Thor que aún tenemos que ver.