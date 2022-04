'Thor: Love and Thunder': todo lo que sabemos sobre la película de Marvel protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman

Parece que fue ayer, pero ya han pasado cinco años desde que el Dios del Trueno marvelita se pasara por la gran pantalla en su último largometraje en solitario estrenado hasta la fecha: el divertidísimo 'Thor: Ragnarok'. Por suerte, los fans del superhéroe interpretado por Chris Hemsworth muy pronto tendrán una nueva oportunidad de disfrutar de sus aventuras en la esperada 'Thor: Love and Thunder'.

Para allanar el terreno de cara al estreno de la que será la película número 29 del Universo Cinematográfico de Marvel, vamos a recopilar toda la información disponible hasta el momento sobre ella; incluyendo su fecha de estreno, el equipo técnico y artístico involucrado y, por supuesto, los detalles sobre su historia y los cómics en los que se basará. ¡Vamos a ello!

Cuándo se estrena

Lo primero es lo primero: ¿Cuándo podremos disfrutar de 'Thor: Love and Thunder' en nuestra sala de cine de cabecera? Para dar respuesta a esta incógnita tenemos que hacer un recorrido por los bandazos de calendario tan habituales durante los últimos años, ya que su fecha de estreno original, anunciada durante la Comic-Con de 2019, estaba fijada en el 5 de noviembre de 2021.

Poco más de medio año después, Marvel Studios desplazó el filme al 18 de febrero de este 2022. Después, tras una remodelación a conciencia de la parrilla de Disney que la mandó al 6 de mayo de este mismo año, 'Love and Thunder' volvió a retrasarse una última vez, siendo su fecha definitiva el 8 de julio de 2022 —y parece que, ahora sí, no hay cabida a sorpresas de última—.

Reparto y protagonistas de 'Thor: Love and Thunder'

Como suele pasar en estos casos, el reparto de 'Thor: Love and Thunder' estará formado por una combinación de rostros habituales, viejos conocidos y nuevas incorporaciones. Por el momento, como es lógico, podemos esperar el retorno de Chris Hemsworth como Thor y el de Tessa Thompson como Valkiria, que continuará con el farragoso y tardío proceso de visibilidad LGTBIQ+ en el MCU tras lo visto en 'Eternals'.

Junto a ellos estarán habituales de la franquicia marvelita como Chris Pratt, que interpretará a su Star-Lord de 'Guardianes de la Galaxia', al igual que Vin Diesel, que repetirá como voz de Groot. Junto a ellos, según Deadline, Jamie Alexander volvería a ponerse en la piel de Sif y Karen Gillan haría lo propio como Nebula y Matt Damon se pasaría para hacer un cameo similar al de 'Thor: Ragnarok' —al igual que Melissa McCarthy y Luke Hemsworth—.

En lo que respecta a los fichajes, Christian Bale hará las veces como Gorr el Dios Carnicero, el villano de la función, mientras que Russel Crowe se dejará caer para interpretar a Zeus en otro cameo. Aunque, por supuesto, la mayor parte de focos se centran en el retorno de Natialie Portman no sólo como Jane Foster, sino como la nueva Diosa del Trueno.

El director de 'Thor: Love and Thunder'

En lo que respecta al asiento del director, Taika Waititi será el encargado de volver a ocuparlo tras su fantástica labor en 'Thor: Ragnarok', en la que combinó perfectamente el sentido de la aventura necesario en una producción de este corte con ese sentido de la comedia que ha demostrado dominar en producciones como 'Lo que hacemos en las sombras' —tanto la serie como la película–, 'Los Conchords' o 'Eagle vs Shark'.

De este modo, el ganador del Óscar al mejor guión adaptado por la encantadora 'Jojo Rabbit' volverá a ponerse a las órdenes de la Factoría Disney tras la mencionada 'Ragnarok', los cortometrajes de 'Team Thor' y 'Team Darryl' y el fantástico octavo capítulo de 'The Mandalorian', titulado 'Redención'.

El equipo de 'Thor: Love and Thunder'

Como siempre digo, el cine es un medio colaborativo, y sin un buen equipo a sus espaldas, Waititi estaría poco menos que maniatado. Por eso, para dar forma al libreto de 'Thor: Love and Thunder', el neozelandés se ha asociado con la guionista Jennifer Kaytin Robinson, escriba de la serie Sweet/Vicious y del largometraje 'Alguien especial', y productora de la serie 'Ojo de Halcón' para Disney+.

Igual de sorprendente es la elección de Barry Baz Idoine como director de fotografía. Como DOP sólo cuenta con créditos en el largometraje 'Lone Wolf Survival Kit' y en un buen puñado de episodios de 'The Mandalorian' —que no es poco—, pero cuando echamos un vistazos a sus trabajos en el departamento de cámara , la cosa se pone más interesante, encontrando títulos como 'The Master', 'Pozos de Ambición', 'El vicio del poder', 'Rogue One', 'True Detective', 'Traffic' o 'Syriana'. Experiencia en set, desde luego, no le falta.

Por otra parte, el montaje correrá a cargo de la veterana Maryann Brandon, nominada al Óscar por su labor en 'Star Wars: El despertar de la fuerza' y responsable de títulos como 'Super 8', ambas partes de 'Venom', las dos 'Star Trek' dirigidas por J.J. Abrams —con quien mantiene una estrecha relación profesional— o los filmes animados 'Cómo entrenar a tu dragón' y 'Kung Fu Panda 2'.

El diseño de producción estará en manos de Nigel Phelps, profesional acostumbrado a grandes producciones que cuenta en su haber con créditos en 'Pearl Harbor', 'La isla', 'Guerra Mundial Z', 'Troya', 'Pokémon: Detective Pikachu' o la segunda y tercera entregas de la saga 'Transformers' de Michael Bay. Desde luego, el espectáculo está asegurado.

La historia de 'Thor: Love and Thunder'

Por el momento —y esto, suponemos, se solucionará una vez se estrene 'Doctor Strange en el Multiverso de la locura' y arranque la campaña promocional de la película— no conocemos demasiados detalles sobre el argumento concreto de 'Thor: Love and Thunder', pero sí hay unos cuantos detalles sobradamente jugosos para comentar.

Como comentaba anteriormente, Natalie Portman volverá a interpretar a Jane Foster y, lo que es más importante, a la nueva Thor. Y, aunque no sepamos muy bien cómo va a abordarse esta transición en el largometraje de Taika Waititi, podemos acudir a los cómics para intentar dar sentido a un cambio tremendamente jugoso a nivel narrativo y que abrió un arco interesantísimo en las viñetas.

En resumidas cuentas, en 2014 el Thor al que todos conocemos dejó de ser digno, así que Mjolnir tuvo que acudir a otra persona para que fuese su portadora. El martillo escogió a Jane Foster, la doctora y antiguo interés amoroso del Dios del Trueno que, padece un cáncer terminal. Por supuesto, además de explorar este arco, es muy probable que 'Love and Thunder' recoja el testigo de 'Vengadores: Endgame', en cuyo final Thor dejó a Valkiria a cargo de Nuevo Asgard.

Tráilers, imágenes y póster

Tampoco es que haya demasiado material promocional por el momento, pero os podemos dejar por aquí el póster con el logo oficial y una imagen extraída de una camiseta de uno de los miembros del equipo de rodaje de la película en la que podemos echar un vistazo a la pinta que tendrán Thor, Jane Foster y Valkiria. Menos es nada.