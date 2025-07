Cuando los parques de atracciones tenían conejillos de indias en vez de pasajeros. Así fue su llamada "edad dorada"

Antes de que hubiera una competición eterna entre Disney y Universal o de que se convirtieran en un titán del mundo del entretenimiento, los parques de atracciones eran la idea loca de un grupo de ingenieros y emprendedores. Una evolución lógica de las clásicas ferias itinerantes con las que ganarse a los lugareños con pintorescas invenciones.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos, la industria de los parques temáticos tuvo su llamada "edad dorada". Una en la que la imaginación era el límite y no tanto las medidas de seguridad. Aquella fue la época donde las grandes innovaciones ocurrían en las Expos Universales, pero también vieron la creación de los primeros parques de atracciones modernos, como Luna Park o Dreamland en Coney Island, Nueva York.

Un gran ejemplo de las atracciones de esta era está en 'Cuencos de diversión' ('Bowls of joy'). Inaugurada en la expo universal de San Francisco del 1915, supuso la primera montaña rusa de lanzamiento de la historia (con una aceleración inicial que lo lanza por las vías), y una con un diseño tan rematadamente marciano que no es raro saber que la experiencia dejaba bastante que desear.

La atracción estaba presidida por dos grandes "cuencos de madera" formados por circuitos circulares que no usaban más que el impulso de un brazo giratorio y la gravedad para funcionar. Los pasajeros montaban en un vehículo y ascendían el primer cuenco con la ayuda del brazo. Una vez arriba, alcanzaban una velocidad de 60 kilómetros por hora para bajar, el equivalente moderno a algunas montañas rusas infantiles.

El diseño resultaba ser más rocambolesco que efectivo, pero lo peor era el peligro que tenía. 60 km/h puede no parecer gran cosa para estándares modernos, pero hay que tener en cuenta que por entonces la seguridad no era una gran prioridad. Los mecanismos no eran los mejores y tenían frecuentes problemas técnicos, y la protección consistía en esperar que los pasajeros se mantusivesen sentados y agarrados al asiento, sin grandes arneses ni parapetos que se impusieran entre ellos y las vías.

En solo un año, 'Bowls of joy' causó dos muertes y un herido, una de ellas efectivamente por caerse del vehículo en uno de los giros y ser arrollado por el vehículo de abajo. Y eso sin contar los dos heridos de gravedad en la anterior versión que se había testeado dos años antes en el Electric Park de Kansas. En todo ese tiempo tuvo numerosas modificaciones, algunas grandes de diseño, como hacer más grande uno de los dos cuencos o eliminar un mecanismo que impulsaba el vehículo en la parte inferior.

En búsqueda de la adrenalina

Otro ejemplo de montaña rusa que era una tragedia esperando a ocurrir era Flip Flap Railway, uno de los primeros loops en la industria que, sin ningún tipo de preocupación por las leyes de la física o la salud, sometía a los pasajeros a 12G de fuerza. Una absoluta barbaridad que hacía que la gente se desmayara o acabara con serias lesiones, y que incluso hoy es el doble de la fuerza que algunas de las atracciones más intensas del mundo ejercen sobre el cuerpo.

Documentos históricos revelan planos de atracciones incluso más disparatadas que, menos mal, nunca llegaron a ocurrir, como una montaña rusa cañón que pretendía lanzar a los pasajeros de una vía a otra sin nada en el medio, y numerosos intentos de hacer vehículos que pasasen por encima de otros. Porque solo un vehículo a la vez por las vías estaba muy visto, claro.

Pese a los diversos desmayos, heridos y denuncias de una prensa que por aquel entonces estaba muy en contra de ese tipo de experiencias, la industria siguió funcionando y evolucionando por las puras ganas de adrenalina que tenía la gente. Y a base de ensayo y error fueron dando cada vez con atracciones menos locas pero más seguras.

Imágenes: Theme Park Crazy, Historidame

