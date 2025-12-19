HOY SE HABLA DE

El fantástico tráiler de 'Amarga Navidad' ha convertido a lo nuevo de Pedro Almodóvar en mi película más esperada de 2026. Promete ser una obra tan íntima como personal y única

Dos años después de 'La habitación de al lado' se ha dividido entre Madrid y Lanzarote para contar una historia como solo él sabría hacerlo

No hay una sola escena del tráiler de 'Amarga Navidad' que pudiera estar rodada por ninguna otra persona del mundo aparte de Pedro Almodóvar. A sus 76 años, el manchego ha pasado por la derecha a todos los que le han criticado alguna vez en la vida y, tras la pequeña decepción que supuso su primer salto al extranjero con 'La habitación de al lado', se ha marcado una película de lo más personal que se estrenará cuando suele hacerlo: el 20 de marzo. 

Almodovariana Navidad

Aún no sabemos si esta nueva película del director acudirá (como viene siendo habitual) a Cannes, aunque tiene toda la pinta a tenor de la solidez del tráiler y la seriedad de su argumento, en el que veremos, según RTVE, cómo Elsa, una directora de publicidad cuya madre muere en un puente de diciembre y se refugia en el trabajo, acaba teniendo un ataque de pánico que le obliga a desconectar. Entonces, decide pasar las Navidades en Lanzarote con su amiga Patricia, mientras Bonifacio, su novio, se queda en Madrid.

Por supuesto, Almodóvar se ha rodeado de un reparto con lo más granado del cine patrio: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Victoria Smit y Quim Gutiérrez. Todos ellos protagonizarán un juego constante entre ficción y realidad, ya que paralelamente conoceremos la vida del ficticio cineasta Raúl Durán. La última vez que Almodóvar hizo este juego fue en 'Dolor y gloria', y cristalizó en una de sus mejores obras, así que habrá que ver lo que nos tiene reservados en esta 'Amarga Navidad'.

De momento, tenemos algunas pistas por las que ir tirando, como la presencia en un par de planos del libro 'Middlesex', de Jeffrey Eugenides, que cuenta la historia de Cal, una persona de género fluido que da inicio a la que muchos han considerado la "gran novela americana" que tantos han ansiado escribir. En sus márgenes escribirá la protagonista de la película, que promete una historia que se desarrollará muy lejos de los márgenes y las posdatas: cada plano es deslumbrante, asombroso, único y particular, demostrando que la madurez de Almodóvar y que nadie le pueda negarse a sus ideas le ha sentado estupendamente. ¡Pocas maneras mejores hay de entrar a 2026 sabiendo que en solo tres meses tendremos esta nueva maravilla entre manos!

