37 años de desencuentros, premios e indignaciones de Pedro Almodóvar con los Goya. Todos los altos y bajos de la relación del director manchego con la Academia de Cine

El anuncio de las nominaciones de los premios Goya acapara los titulares hoy, pero hay un detalle que va a ser especialmente comentad: 'La habitación de al lado', el primer largometraje en inglés de Pedro Almodóvar, no ha sido nominada en la categoría de mejor película. Ahí lo suyo sería entrar a valorar si lo merece más o menos que alguna de las cinco afortunadas, pero resulta inevitable acordarse de la relación marcada por las tiranteces entre el director manchego y la Academia de Cine Español.

Una relación tumultuosa

Altibajos iniciales. Todo se remonta prácticamente a los inicios de los propios premios Goya, ya que durante su primera edición, 'Matador', una de las películas más singulares dentro de la filmografía de Almodóvar, logró una única nominación. Sin embargo, la primera afrenta llegaría al año siguiente, pues 'La ley del deseo' no tuvo ni una sola nominación . Lo de 'Matador' podía entenderse, pero ese ninguneo al primer trabajo de su productora y que había gozado de una buena acogida internacionalmente empezó a agriar la relación.

Sin embargo, todo pareció dejarse de lado en la edición siguiente, donde 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' consiguió 15 nominaciones, llevándose finalmente 5 premios para casa. Sí sorprendió que a Almodóvar se le escapase el premio a mejor director en favor de Gonzalo Suárez, pero una noche de celebración. Además, la película también había sido seleccionada para representar a España en los Óscar, llegando a ser nominada. Eso sí, el premio finalmente fue para 'Pelle el conquistador'.

Una derrota aplastante. Fue en la gala celebrada el 16 de febrero de 1991 cuando todo se complicó de forma ya insalvable. 'Átame' y '¡Ay, Carmela!' eran las grandes favoritas de la noche con 15 nominaciones cada una. Una vez se entregaron todos los cabezones, la película de Almodóvar había conseguido 0 premios, mientras que la de Carlos Saura había conseguido 13.

Por si no fuera poco, esa derrota tenía también un componente simbólico, ya que '¡Ay, Carmela!' estaba producida por Andrés Vicente Gómez, con quien Almodóvar no había acabado precisamente bien tras colaborar juntos en 'Matador'. Además, el cineasta manchego se había distanciado de Carmen Maura tras 'Mujeres al borde un ataque de nervios' y precisamente ella ganó el Goya a la mejor actriz por '¡Ay, Carmela!'

Entonces llegaron años de tiranteces donde lo más destacable seguramente fue que Almodóvar no asistió a la siguiente gala de los Goya, donde 'Tacones lejanos' aspiraba a cinco estatuillas y acabó llevándose solamente una. A cambio, fue la película elegida para representar a España en los Óscar, pero no llegó a ser nominada.

Los años posteriores estuvieron marcados por una cierta tibieza en todos los frentes. Unas cuantas nominaciones y pocos premios. No estaba muy claro lo que pasaba, pero era raro que por ejemplo se eligiese 'La flor de mi secreto' para representar a España en los Óscar y que luego no se llevase ni un Goya pese a tener 7 nominaciones.

El boom de 'Todo sobre mi madre' y la caída posterior. Pese a que ese año también se estrenó una película española con una gran acogida como 'Solas', todo el mundo se rindió ante el tirón de 'Todo sobre mi madre', que recibió multitud de premios en el extranjero. En los Goya, siete premios, incluyendo el primero a la mejor dirección para Almodóvar. ¿Todo estaba olvidado? Pronto quedó claro que no era el caso.

Almodóvar apenas tuvo que esperar al estreno de su siguiente trabajo para comprobar que no todo iba a ser un camino de rosas: 'Hable con ella' fue derrotada por 'Los lunes al sol' en los Goya, y además la película de Fernando León de Aranoa también se convirtió en la candidata española a los Óscar. Pero quien ríe el último, ríe dos veces, ya que 'Los lunes al sol' no fue nominada y Almodóvar se hizo ese año con el Óscar, siendo nominado como mejor director y ganando el premio al mejor guion original del año. Parece evidente concluir que 'Hable con ella' también habría conseguido el galardón de mejor película de habla no inglesa que fue a manos de la alemana 'En un lugar de África'.

El cambio en las normas de las votaciones en 2002 tampoco gustó nada a los Almodóvar, pero hubo que esperar hasta 2005 para que todo estallase de forma definitiva. Agustín y Pedro solicitaron la baja de la Academia, una noticia que se engrandeció cuando 'La mala educación' apenas fue nominada a cuatro premios, perdiendo además todos ellos ante el huracán 'Mar Adentro'. Agustín Almodóvar explicaba así la decisión de ambos:

No es cuestión de más o menos premios, porque premios tenemos toneladas. Nuestra marcha tiene que ver con la forma de votación gremial -instituida en 2002-. Pedro y la película estaban representados, pero había trabajos excepcionales que, por esa fórmula de votación, en la que sólo pueden ejercer su voto unas pocas personas del oficio, a veces, hace que salgan cosas indeseables.

Se ponía así fin a "años de desacuerdo" que llevaron a un distanciamiento total que duro varios años. No hubo ni rastro de Pedro Almodóvar los años en los que competían 'Volver' y 'Los abrazos rotos'. De hecho, con la primera Almodóvar ganó en las categorías de dirección y guion original, pero su hermano Agustín y Penélope Cruz tuvieron que recoger los galardones en su nombre.

Pedro Almodóvar en la gala de 2011 de los Goya

El regreso por sorpresa y las idas y venidas posteriores. Álex de la Iglesia se mostró muy activo en su etapa como presidente de la Academia, y uno de sus logros más recordados fue conseguir el regreso de Pedro Almodóvar para entregar el premio a la mejor película en la gala de 2011. Ese año no competía ningún trabajo suyo y el galardón fue para 'Celda 211'.

Ya al año siguiente sí que competía con 'La piel que habito', pero aún más importante fue que los hermanos Almodóvar decidieron volver a formar parte de la Academia. Eso sí, ese año la gran triunfadora fue 'No habrá paz para los malvados', lo cual hizo que 'La piel que habito' tuviera que conformarse con 4 galardones, pero no hubo quejas al respecto. Al menos no de forma pública.

Posteriormente, Almodóvar encadenó varios títulos no especialmente valorados de su carrera como 'Los amantes pasajeros' o 'Julieta'. Ninguna hizo demasiado ruido en los Goya, siendo lo más reseñable que Emma Suárez ganó el premio a la mejor actriz por la segunda.

Llegan los récords con 'Dolor y gloria'. El fenómeno que fue la película que muchos consideran una de las obras mayores de Almodóvar llevó a que rompiera varios récords. Por lo pronto, ha sido su película más premiada en los Goya con 7 galardones. Además, supuso el tercer premio como mejor director para el cineasta, algo que ningún otro había conseguido. Lo mismo sucede en lo referente a la mayor cantidad de premios en mejor película con cuatro. Que está muy bien valorado es indiscutible.

Nuevo enfado. Las alegrías de Almodóvar con los Goya no duraron demasiado, pues todo se vino nuevamente abajo con 'Madres paralelas'. Su hermano Agustín afirmó que "ha vuelto a suceder como en 2003" y pidió que se revisara el sistema de votaciones para los Óscar tras anunciarse que 'Madres paralelas' había conseguido dos nominaciones. El problema es que no había sido elegida para representar a España ese año, pues ese honor había quedado reservado para 'El buen patrón', la cual se quedó sin nominación por parte de la Academia de Hollywood.

De nuevo, una película de Fernando León de Aranoa provocaba quebraderos de cabeza para los Almodóvar, alcanzado su punto álgido durante la entrega de los Goya: 'El buen patrón' ganó 6 Goyas, incluyendo el de mejor película y mejor dirección. Por su parte, 'Madres paralelas' había logrado 8 nominaciones, pero no se llevó cabezón alguno. Además, León de Aranoa empataba entonces con Almodóvar como el director con más Goyas, o incluso le superaba si incluimos también el de mejor director novel que había ganado por 'Familia'.

¿Y ahora qué? Siendo justos, no ha surgido ninguna polémica por parte de los Almodóvar al saberse que 'La habitación de al lado' no había sido nominada en la categoría de mejor película. De hecho, Agustín ha publicado un mensaje en Twitter para dar la "Enhorabuena a todas/os". De nada sirvió que fuese la primera película española en ganar el León de Oro en Venecia y ya veremos si acaba consiguiendo también nominaciones en los Óscar. Siendo justos, en los Goya ha conseguido 10, pero claro, desluce mucho su ausencia precisamente en esa categoría. A cambio, Almodóvar sí está nominado como director y guionista...

Imagen Cabecera: El Deseo/Iglesias Mas

En Espinof | Si te quedas con ganas de más tras ‘La habitación de al lado’, en streaming puedes disfrutar de 3 películas infravaloradas de Pedro Almodóvar

En Espinof | Las 17 mejores películas de drama que puedes ver en streaming