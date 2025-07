Llega la Primera Familia de Marvel después de que unos dinosaurios se hayan comido a 'Superman'. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Echando un ojo a los lanzamientos de las últimas semanas y lo que nos depara el próximo mes y medio, no cabe duda de que nos está quedando —y nos va a quedar— un verano de cine. No obstante, por el momento vamos a quedarnos con los estrenos que llegan a nuestros cines de forma adelantada este jueves 24 de julio y que aspiran a resucitar una taquilla que nos ha dejado un sorpasso tan sorprendente como, en cierto modo, preocupante.

Sorpasso jurásico

No se veía venir, pero el box office nacional cerró su último ejercicio con 'Jurassic World: El renacer' retomando de nuevo el trono que ocupó durante su debut y que le fue arrebatado previsiblemente por 'Superman' cuando el superhéroe de Metrópolis aterrizó en la cartelera. Ahora, en su tercera semana, la aventura jurásica de Gareth Edwards ha destronado al kryptoniano con 1,23 millones de euros.

Han sido 30.000 euros los que han marcado la diferencia, ya que la cinta dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet ha clausurado su segundo finde con 1,20 millones de euros —casi un empate técnico— que confirman los, en cierto modo, decepcionantes resultados del debut cinematográfico del nuevo DC Universe, que a fecha de hoy está a punto de recuperar su inversión de 425 millones de dólares con 416 millones embolsados en todo el mundo.

Con la mitad de lo cosechado por 'Superman', 'Padre no hay más que uno 5' se acerca a los 9 millones de euros totales recaudados tras otro fin de semana valorado en 0,65 millones, sacando un pellizco a 'Elio' y 'F1', que cerraron el ajustadísimo Top 5 con 0,49 y 0,48 millones de euros respectivamente. La primera novedad en aparecer en el ranking ocupó la sexta posición, y fue una 'Los pitufos' que ha pasado completamente desapercibida.

Unos estrenos fantásticos

Ahora bien, que la taquilla nacional haya bajado de los 6 millones de euros una vez más no debería preocuparnos por demasiado tiempo, ya que esta semana llega lo último del Universo Cinematográfico de Marvel para, salvo sorpresa, salvar la papeleta. Y es que 'Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos', dirigida por Matt Shakman y protagonizada por unos Pedro Pascal y Vanessa Kirby impecables, tiene todos los ingredientes —tanto los buenos como l0s malos— para ser un bombazo en potencia o, en su defecto, para confirmar que el MCU está en las últimas en términos de interés.

Con Marvel Studios como el plato fuerte, es normal que el resto de estrenos de la semana tengan un perfil más bajo en cuanto a impacto mediático, pero esto no significa bajo ningún concepto que no atesoren cotas de calidad notables. El mejor ejemplo lo encontramos en 'Condenados', un thriller carcelario dirigido por Gustav Möller, responsable de la magnífica 'The Guilty', que llega después de su fantástica acogida en la última edición del Festival de Berlín.

La oferta semanal la completan la dramedia española 'Las irresponsables', la comedia 'El cuadro robado' de Pascal Bonitzer, el drama basado en hechos reales 'Leer Lolita en Teherán' de Eran Riklis, el drama galo 'Mi querida ladrona' y la desquiciada comedia animada para adultos 'Spermageddon' —que, por cierto, tiene uno de los doblajes star talent más abominables de los últimos años—.

