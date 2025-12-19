Vuelve James Cameron, vuelve el espectáculo. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Todo lo que sube, baja. Esto es ley de vida y afecta también, de forma irremediable, a una taquilla que ha vuelto a caer en picado después de dos semanas de lo más dulces ante la falta de una novedad que equilibre con autoridad el desgaste de los títulos más exitosos, recaudando un total de 4,29 millones de euros a través de algo más de medio millón de espectadores que volvieron a optar por las tres mismas opciones.

Bajones y revulsivos

Como digo, el top 3 de la semana anterior se mantiene intacto, con 'Zootrópolis 2' aguantando en primera posición con 1,62 millones de euros más en el bolsillo que ya hacen un total de 9 millones. Tras ella, 'Five Nights at Freddy's 2' se ha deshinchado hasta los 0,77 millones mientras que 'Nuremberg' aguanta el tipo colgándose una inesperada medalla de bronce valorada en 0,33 millones de euros.

La cuarta y la quinta posición de la lista con los títulos más vistos del fin de semana pasado quedaron ocupadas por 'Rey de reyes' y 'Wicked: Parte 2', que cierran un empate técnico a 0,23 y 0,22 millones de euros respectivamente. Pero este ranking no permanecerá así por mucho tiempo, porque este viernes 19 de diciembre llega a nuestras salas de cine el último gran blockbuster de 2025 que, salvo sorpresa fruto del desgaste del respetable, pondrá patas arriba el box office local e internacional.

Me estoy refiriendo, por supuesto, a 'Avatar: Fuego y ceniza', la tercera entrega de la milmillonaria franquicia capitaneada por James Cameron, que trae de vuelta el espectáculo más glorioso presentado en un 3D excepcional... y una narrativa que parece un calco de su predecesora 'El sentido del agua'. ¿Es la misma película con diferentes ingredientes? Sí. ¿Necesitamos más? Por supuesto. ¿Va a arrasar en medio mundo? No tengo pruebas, pero tampoco dudas.

Pero ojo, porque no todo son superproducciones en esta vida y este finde aterriza en salas 'Keeper', lo nuevo de un Osgood Perkins que llega de maravillar a los parroquianos del terror con su doblete compuesto por 'The Monkey' y 'Longlegs', esta vez de la mano de Tatiana Maslany en otro ejercicio de horror psicológico que apunta a una sesión doble perfecta con la infravaloradísima 'Men' de Alex Garland.

Además, el cine francés nos trae dos propuestas de lo más interesantes, comenzando por 'Vida privada', un thriller dirigido por Rebecca Zlotowski y protagonizado por una Jodie Foster que se maneja igual de bien en inglés que en el idioma galo. Por otro lado, François Ozon regresa con 'El extranjero', que adapta la novela de Albert Camus junto a Benjamin Vosin y Rebecca Marder. Desde luego, opciones para pasar un buen rato en nuestra sala de cabecera no faltan.

