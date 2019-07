Que Thor sea una mujer en el Universo Marvel es un gran acierto: así fue una de las mejores etapas de los cómics

La polémica está montada con la Fase 4 de Marvel. No falla, se propone un cambio con alguna cosa y de repente Internet estalla y se forman largas discusiones sobre el cambio en concreto. En esta ocasión el anuncio de 'Thor: Love & Thunder' de Taika Waititi y el anuncio de que Natalie Portman será Thor en esta película.

Una decisión "arriesgada" y polémica, pero no por ello injustificada debido a que en los cómics Jane Foster ha encarnado durante unos pocos años al Dios del Trueno. Y no en un cómic cualquiera, si no en la cabecera principal del personaje, bajo el guion del magnífico Jason Aaron. Y, además, ha sido miembro de Los Vengadores.

Jason Aaron (guionista de genialidades como 'Scalped' o 'Lobezno y la Patrulla-X') llegaría a Asgard por primera vez en 2012 y entonces desplegaría en tres épocas toda una macrohistoria en la que tres Thors (joven en la época vikinga, el actual y un futuro "all-father") se enfrentaban a la misma amenaza.

El declive y auge de Thor

Un primer acto (de 25 números) en el que ya desplegaba semillas de todo lo que veríamos en los siete años siguientes y ofrecía una imagen completa de qué significa ser Thor y cómo funcionan las dinámicas entre los mundos míticos. Ahí veríamos una extraña invitación: la de Jane Foster para formar parte del Congreso de los Mundos.

En estos últimos números veíamos claramente un arco de caída del héroe, de un dios que es vencido por poderosos y corruptos, por gente más astuta que él ¿para qué sirve Thor Odinson si no es capaz de hacer el bien entre los suyos y entre los humanos?

No vamos a meternos mucho en 'Pecado original', el evento de 2014, porque la verdad que no es demasiado reseñable... excepto por el hecho de que Thor deja de ser digno, deja de poder empuñar a Mjolnir. Una frase dicha en la Luna sería la culpable: ¿el contenido de esa frase? pues se ha mantenido años en el misterio, así que no seré yo quien lo cuente.

Jane Foster, diosa del Trueno

Pero Mjolnir no se queda quieto mucho tiempo, enseguida llama a otra persona para que sea su portador. Aunque jugó al despiste en los primeros números de esta nueva etapa, Aaron desveló entre gran expectación quién era esta nueva Thor: Jane Foster, médico, amor durante años de Thor... y enferma terminal de cáncer.

No era la primera vez que había otra persona con el martillo de Thor (ahí tenemos al gran Bill Rayos Beta de Walter Simonson) y ni siquiera una mujer (la ya olvidada Thor Girl de Dan Jurgens). Pero esta vez era distinto, iba a perdurar durante unos años. Iba a pertenecer a la élite de Marvel durante tiempo. Casi cinco años para ser exactos.

Viendo cómo era recibido este cambio entre parte del fandom, Jason Aaron plasmó a modo de espejos en sus guiones una cierta animadversión por parte de secundarios y villanos del universo de Thor... como por ejemplo la enemistad con Odín, que regresaba tras un largo tiempo fuera de casa para encontrarse con el matriarcado de su mujer y que una humana enfunda el poder de Thor. Sin embargo, no esperaba tanta polémica:

"La idea de que escribo mi cómic por orden de una logia feminista es muy divertida. Solo soy un tipo escribiendo una historia muy específica sobre un personaje muy específico. Puedes interpretar lo que quieres interpretar. El hecho de que Thor se haya convertido en una figura o una polémica en términos de feminismo en cómics no fue nunca lo que me propuse. Dicjo esto, tampoco me he mantenido alejado de ello. Y como dice la mista Thor en el cómic, feminismo no debe ser tratado como una palabra de cuatro letras. Pero para mí la negatividad online y la respuesta de la militancia anti-feminista al personaje ha sido ahogada por el otro lado de la situación, todos los nuevos lectores que tenemos, muchas de los cuales son mujeres y chicas jóvenes."

Una vez introducida y desvelado el misterio de quién es esta nueva Thor, Jason Aaron se pondría manos a la obra para ir construyendo un nuevo acto en el que Asgard se acerca a una gran guerra, hay movimientos en todos los reinos, muerte destrucción, batallas entre dioses alienígenas... vamos un poco de todo.

Durante un lustro, Jason Aaron estuvo explorando la figura de Jane Foster como Thor. Una historia, además, de gran tinte humano. Jane, enferma de cáncer, sabe que cada vez que se convierte en la diosa del trueno los efectos de la quimioterapia desaparecen.

Cada transformación la convierte en una diosa, en aventurera, en la superheroína, en alguien capaz de hacer el bien donde nadie puede. Cada transformación de vuelta la acerca más a la muerte. Pero no puede evitar aceptar la llamada. No puede evitar realizar el sacrificio.

Este sería uno de los temas principales que desarrollaría Jason Aaron en todos estos años y que concluyeron en la maravillosa y emotiva 'La muerte de la Poderosa Thor', donde seríamos testigos del enfrentamiento final con Mangog el gran villano de toda esta etapa. No vamos a decir el resultado, pero fue un excelente cierre para una gran serie. No solo eso, sino que ha sido uno de los mejores cómics que ha dado Marvel en toda esta década.

Cuando en la Comic Con anunciaron que Thor 4 estaría protagonizada por una Thor femenina, junto a Valkyria y el Thor "original" no pude evitar alegrarme debido a lo que supone para los amantes del cómic. Claro, conociendo a los de Marvel puede que nos encontremos con un cebo que nos lleva a una cosa completamente diferente.