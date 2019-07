'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness': lo que podemos esperar de la primera película de terror de Marvel

El sábado, Marvel Studios anunció que la próxima entrega de su franquicia de 'Doctor Strange' llevaría por título 'Doctor Strange In The Multiverse of Madness', que indica su compromiso por expandirse en el verdadero Multiverso a través del prisma del Doctor. La Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen se unirá al Strange de Benedict Cumberbatch en una aventura que ha conquistado a todos únicamente con su maravilloso título.

Un mundo de magia y tentáculos

El director y co-guionista Scott Derrickson dejó caer durante la presentación que en la película habrá elementos de horror de los cómics del personaje, algo que se echaba de menos en la primera película del personaje desde la perspectiva de un aficionado total al Doctor.

"Lo que me entusiasma acerca de Doctor Strange es lo que lo hizo genial en los cómics: no lucha contra villanos de la Tierra ni tampoco de este universo. Pero ahí tenemos el Multiverso y otras dimensiones con todo tipo de rarezas psicodélicas a donde iremos en esta película", afirmaba Derrickson en durante su exitosa presentación.

"Cuando llegué y hablé con Kevin (Feige) acerca de hacer una secuela, le dije que no quería hacer otra secuela por hacerla. Si voy a rodarla, tiene que ir al territorio que me sedujo de los cómics de Doctor Strange. Sumergiéndonos en lo gótico, en el horror. Vamos a hacer la primera película de terror de Marvel".

'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness' se convertiría de ese modo en la película del MCU que presentaría el Multiverso, el concepto de que hay infinitos universos paralelos y el nuestro es solo uno de ellos. También en su primera película de terror, adelantando así a la perdida 'Los Nuevos Mutantes', que seguramente seguirá una temporada a la sombra.

De entre el extenso grupo de proyectos anunciados en el panel de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego, la secuela del éxito de 2016 con Benedict Cumberbatch ha sido sin duda la más celebrada. Con ella se puede intuir que el Doctor volverá a sus raíces, porque, no nos engañemos, el Hechicero Supremo no es realmente un Vengador. No está aquí para combatir amenazas puramente físicas como Thanos, aunque se perfectamente capaz de hacerlo.

Lo que mejor sabe hacer el Doctor es defendernos de unos horrores que nuestro mundo ni siquiera puede imaginar, y es el único (super)héroe del MCU que puede hacerlo. Muchos de sus villanos e histlrias se inspiraron en los escritos de HP Lovecraft.

Lovecraft creó una mitología de antiguos seres divinos que han estado profundamente dormidos debajo de los océanos durante millones de años, y dio a luz al subgénero del horror cósmico, un horror demasiado vasto para que los simples humanos sean capaces de comprender. Sí, como Cthulhu, una de sus muchas creaciones.

Así, tenemos a Dormammu como villano de la primera película. Al igual que muchos otros, Dormammu también parece inspirado en la mitología Lovecraftiana. Scott Derrickson y su equipo de artístico hicieron un excelente trabajo representando semejante deidad sin forma en la pantalla.

Todo esto nos lleva a pensar en Shuma Gorath como villano potencial, pero no cantemos victoria. Marvel se está volviendo experta en trollear expectativas, y nunca son apuestas seguras. Este personaje cósmico de otra dimensión está con ganas de conquistar nuestro planeta (y nuestro universo) desde que (nuestro) mundo es mundo.

Que Shuma Gorath no posea una forma concreta y que adopte las formas que más aterroricen a la gente es un factor importante que tener en cuenta de cara a esta nueva aventura del Doctor.

El aliciente extra de la película lo añade la participación de la Wanda de Elizabeth Olsen. Esta decisión se debe a que la serie para Disney +, 'WandaVision', se cruzará con la película.

'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness' se estrenará el 7 de mayo de 2021.