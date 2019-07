Todas las confirmaciones de la Fase Cuatro de Marvel: 'Thor 4', 'Blade' 'Doctor Strange 2' o 'Eternals' entre muchas otras sorpresas

Justo cuando 'Vengadores: Endgame' se convertía en la película más taquillera de la Historia del Cine (ha tenido que estrenarse dos veces para conseguirlo), Kevin Feige y su ejército de estrellas al servicio del entretenimiento han puesto patas arriba el mundo con los impactantes anuncios de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La expansión definitiva

Pero no solo de anuncios con fechas vive Marvel. Antes de las confirmaciones con fecha de estreno, Feige también ha confirmado que 'Black Panther 2', 'Capitana Marvel 2', 'Guardians of the Galaxy 3', 'Fantastic Four', y 'X-Men' están en marcha, pero sin datos definitivos para un estreno.

El estudio reveló su próximo calendario en su panel de la San Diego Comic-Con hace unas horas, anunciando de manera oficial diez proyectos para los próximos dos años. Las mayores sorpresas incluyen el regreso de Natalie Portman, que empuñará el martillo de Thor, la irrupción de Mahershala Ali en un nuevo proyecto sobre Blade y el futuro en femenino del MCU .

El calendario de la Fase Cuatro de Marvel quedaría así:

1 Mayo 2020: 'Black Widow', con Scarlett Johansson y Rachel Weisz, dirigida por Cate Shortland.

'Black Widow', con Scarlett Johansson y Rachel Weisz, dirigida por Cate Shortland. 6 Noviembre 2020: 'Eternals', con Angelina Jolie y Salma Hayek, dirigida por Chloe Zhao.

'Eternals', con Angelina Jolie y Salma Hayek, dirigida por Chloe Zhao. 12 Febrero 2021: 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings', con Simu Liu, dirigida por Destin Daniel Cretton.

'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings', con Simu Liu, dirigida por Destin Daniel Cretton. Primavera 2021: 'WandaVision' (Serie Disney Plus)

'WandaVision' (Serie Disney Plus) 7 Mayo 2021: 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, dirigida por Scott Derrickson.

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, dirigida por Scott Derrickson. Verano 2021: 'Loki' (Serie Disney Plus)

'Loki' (Serie Disney Plus) Verano 2021: 'What If...?' (Serie Disney Plus animada)

'What If...?' (Serie Disney Plus animada) Otoño 2021: 'The Falcon and Winter Soldier' (Serie Disney Plus)

'The Falcon and Winter Soldier' (Serie Disney Plus) Otoño 2021 : 'Hawkeye' (Serie Disney Plus)

: 'Hawkeye' (Serie Disney Plus) 5 Noviembre 2021: 'Thor 4: Love and Thunder', con Natalie Portman (como nueva Thor), Tessa Thompson, y Chris Hemsworth, dirigida por Taika Waititi.

Queda claro que el MCU ya no es únicamente territorio para las películas. Con la llegada de Disney + y de los proyectos en marcha, com la serie de Loki, que seguirá al personaje después de lo sucedido en 'Vengadores: Endgame'.

Marvel es una fuerza imparable, algo palpable ya que tras una decena de confirmaciones de todo tipo la gente solo puede esperar por el siguiente paso y conocer más sobre las "nuevas incorporaciones" de la compañía que domina el mundo.