'Thor 4' ya es oficial y hay director: el nuevo retraso de 'Akira' permite a Taika Waititi volver a Marvel

Excelente noticia para los fans de superhéroes: Taika Waititi volverá a escribir y dirigir una película de Marvel. Concretamente, el realizador de 'Thor: Ragnarok' –y antes de 'Lo que hacemos en las sombras' o 'Hunt for the Wilderpeople'– ha sido contratado para continuar la saga y orquestar lo que de momento se conoce como 'Thor 4'.

Después de lo que ocurre en 'Ragnarok' y, sobre todo, en 'Vengadores: Endgame', se ponía en duda que la saga de Thor fuese a contar con otra entrega pero parece que Marvel y Waititi han encontrado la forma de hacerlo y el proyecto ya es oficial. La gran pregunta ahora es: ¿volverá Chris Hemsworth?

El actor ha manifestado su deseo de seguir en el Universo Marvel pero recordemos que al final de 'Endgame', Thor se marcha a vivir aventuras con los Guardianes de la Galaxia y deja al pueblo de Asgard (o lo que queda de él...) en manos de una nueva líder, Valkiria, encarnada por Tessa Thompson.

'Thor 4' en marcha, 'Akira' retrasada (otra vez)

La buena noticia sobre 'Thor 4' trae una mala noticia para todos los que estamos deseando ver la versión de 'Akira' que tiene entre manos Taika Waititi. El neozelandés está disponible para regresar a Marvel porque Warner ha vuelto a posponer de forma "indefinida" el rodaje de la adaptación del manga, cuyo estreno estaba previsto para el 21 de mayo de 2021.

Al parecer, Waititi ya estaba trabajando en el casting pero las clásicas "diferencias creativas" con el estudio por el guion que tiene entre manos han frenado el proceso. Con este nuevo retraso, parece claro que la fecha no se cumplirá y no es descartable que el cineasta llegue a abandonar el proyecto si no hay acuerdo con Warner. Según Variety, la noticia de su fichaje por 'Thor 4' ha sido una sorpresa para el otro estudio aunque en principio siguen contando con él.

Por otro lado, Taika Waititi tiene por delante el estreno de su nuevo largometraje, 'Jojo Rabbit', comedia con un reparto liderado por Scarlett Johansson, Sam Rockwell y el propio cineasta, y la serie 'The Mandalorian', de la que ha dirigido un episodio.