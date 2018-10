Falcon y el Soldado de Invierno tendrán su propia serie en la plataforma de streaming de Disney

Sorprendente proyecto el que acaban de poner en marcha Disney y Marvel de cara al lanzamiento de la plataforma de streaming que estará disponible en 2019. Uno de los grandes estrenos para los fans de los superhéroes será una miniserie centrada en dos personajes de Marvel: Sam Wilson, alias Falcon, y "Bucky" Barnes, conocido como el Soldado de Invierno.

Malcolm Spellman ('Empire') ha sido contratado para escribir 'Falcon and Winter Soldier', que no será ningún reboot, estará protagonizada por las estrellas de las películas de Marvel, Anthony Mackie y Sebastian Stan. También está a bordo como productor ejecutivo Kevin Feige, jefe de Marvel Studios y principal responsable del éxito del MCU; hasta ahora, la única serie de Marvel en la que había participado Feige era 'Agente Carter'.

De momento no hay detalles sobre la historia de 'Falcon and Winter Soldier' pero la noticia ha puesto en alerta a los fans ya que van a juntar a los dos compañeros de aventuras del Capitán América... poco después de que Chris Evans se haya despedido del personaje tras rodar sus escenas para 'Vengadores 4'. El proyecto parece confirmar que no volveremos a Steve Rogers y la historia de la serie podría girar en torno a quién debe ser el nuevo Capitán América.

Sebastian Stan encarnó a "Bucky" en 'Capitán América: El primer vengador' y volvió convertido en villano en 'Capitán América: El soldado de invierno'; posteriormente le vimos en 'Civil War', tuvo dos cameos en 'Ant-Man' y 'Black Panther', y también estaba en 'Vengadores: Infinity War'. Por su parte, Anthony Mackie ha sido Falcon en 'El soldado de invierno', 'Vengadores: La era de Ultrón', también hizo un cameo en 'Ant-Man' y luego apareció en 'Civil War' e 'Infinity War'.

'Falcon and Winter Soldier' es la primera de las nuevas series de Marvel que llegarán a la plataforma de streaming de Disney. Se rumorea que los proximos personajes en dar el salto a la telvisión serán Loki y Wanda Maximoff, alias Bruja Escarlata.