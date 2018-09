Obviamente, Disney quiere hacer una serie de Loki (pero no hay nada todavía)

Con el próximo lanzamiento (en 2019, según comentan) de la multiplataforma de streaming de Disney hay muchísima expectación sobre el contenido que esté tendrá y, sobre todo, por las series originales que se lanzarán en dicho servicio. Y una de las partes fundamentales de Disney es Marvel cuyo Universo Cinemático no para de crecer tanto en cine como en tele.

Con el auge del género superheroico en televisión es fácil imaginar que la gigante tiene planes con ellos. Y, según informa Variety, Disney estaría desarrollando varias miniseries protagonizadas por distintos superhéroes.

Y hasta aquí la información. Un movimiento que, como veis, es bastante lógico teniendo en cuenta el éxito de las series de Netflix como 'Daredevil' y compañía. Lo que sí que apunta el portal es que estas series estarían centradas en personajes de 'Los Vengadores' y se atreven a decir nombres como Loki y La Bruja Escarlata.

Loki, interpretado por Tom Hiddleston es probablemente uno de los personajes más populares de la franquicia vengadora, mientras que Bruja Escarlata, encarnada por Elizabeth Olsen, es una de las más intrigantes. Son elecciones bastante obvias y creo que podrían funcionar en la "pantalla pequeña".

La mala noticia es que Disney no está preparando una serie de Loki, ni de la Bruja Escarlata... o, por lo menos, de momento no está confirmada. Ahora mismo en Marvel están en fase de estudio un buen puñado (decenas) de proyectos y probablemente esté uno sobre tu personaje favorito. Ese que no voy a nombrar, pero sabes cual es. Pero, de momento, sin noticias de Loki en televisión.