Chris Evans rompe el corazón a los fans tras despedirse del Capitán América, y se une a Daniel Craig en 'Knives Out'

Los fans del Capitán América están de luto. Todavía no ha pasado nada pero ya es obvio que al superhéroe no le queda mucho tiempo en el Universo Cinematográfico de Marvel. Y es que Chris Evans ha publicado un mensaje en Twitter donde, tras revelar que ha terminado de rodar todas sus escenas para 'Vengadores 4', da a entender que se despide para siempre del Capi.

"Terminé oficialmente con Vengadores 4. Fue un día emocionante, como mínimo. Interpretar este papel durante los últimos 8 años ha sido un honor. A todos delante de la cámara, detrás de la cámara, y entre el público, ¡gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido."

Sí, Evans suelta un spoiler de 'Vengadores 4' aunque, en realidad, ya se sabía que sería su última película en el MCU. En todo caso, las palabras del actor confirman que Steve Rogers no sobrevive, y los fans no estaban preparados para la noticia. Se produjo una oleada de reacciones en las redes sociales, agradeciendo a Evans su trabajo como Capitán América y llorando su adiós. A continuación dejo una selección de tuits:

Ósea... Chris Evans me acaba de hacer un spoiler de Vengadores 4 y estoy sufriendo a lot. pic.twitter.com/anvLWFJH2B — Iñaki Oyarzun (@InakiO) 4 de octubre de 2018

Cuando te enteras que Chris Evans se despide de Capitán América: pic.twitter.com/Fv782NIrWb — Nicole Pitronello (@nico_pitronello) 4 de octubre de 2018

Chris Evans despidiéndose de su papel de capitán america pic.twitter.com/NfvKI2bJsl — 13 Reasons Why (@13RWscene) 4 de octubre de 2018

Estoy llorando, no puedo creer que ya no lo verémos más, simplemente no me imagino una película de Avengers sin Chris Evans. Nos dió tantos momentos divertidos que me duele saber que se irá.

Nothing but respect for my captain #ThankYouChrisEvans pic.twitter.com/llC7iOywgd — ρασ 🕷 (@rubenftacos) 4 de octubre de 2018

Gracias por todo, gracias por darle vida a este gran personaje, gracias por darnos al mejor Capitán América. Chris Evans se merece el mundo y el cielo entero and now i'm gonna cry #ThankYouChrisEvans pic.twitter.com/l3GL6TlwVU — sᴘᴏᴏᴋʏ ɢᴀʙʀ¡ᴇʟᴀ 🎃 (@fabulousizaya) 4 de octubre de 2018

chris evans terminó de grabar sus escenas para avengers 4 y dio las gracias por haber sido el capitán america estos 8 años y ahora yo estoy llorando porque esto suena como una despedida, perdón yo no me imagino un mundo donde chris evans no es capitán america prefiero morir ysi — gaby (@Iouisscreature) 4 de octubre de 2018

No miento cuando digo que no pienso superar nunca al Capitán América que nos dió Chris Evans, este hombre nació para ser Steve y lo hizo de una forma increíble, gracias por tanto. pic.twitter.com/XaX9omkE9H — arya (@juegofthrones) 4 de octubre de 2018

its been a honor to grow up with you, Cap. #ThankYouChrisEvans pic.twitter.com/2niGzJYesL — lyk but 𝒔𝒑𝒐𝒐𝒌𝒚 (@tnstarkss) 4 de octubre de 2018

I am an adult with grown up problemes, but I am currently crying because @ChrisEvans portrayal of Captain America meant so much for me. Just like for these kids. He is Cap. Thank you Cap. 😭#ThankYouChrisEvans pic.twitter.com/m79irqrG1O — honestF (@HonestFata) 4 de octubre de 2018

I’m ugly crying right now over the Cap news.



All I want is when Steve dies is for them to show Peggy saying “Are you ready for our dance? and he smiles back at her.



Alright back to weeping.#CaptainAmerica pic.twitter.com/O17XCWJdvD — April Dawn of the Dead (@April13Dawn) 4 de octubre de 2018

Ryan Reynolds y Dwayne Johnson se sumaron a las reacciones como dos fans más

I’m not crying. I’m weeping. There’s a difference. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 4 de octubre de 2018

What a run you had brother. Congrats on breathing life into such an iconic character. Keep on keepin’ on 🤙🏾 https://t.co/yg38AcXNUi — Dwayne Johnson (@TheRock) 4 de octubre de 2018

Los directores Anthony y Joe Russo han estado realizando reshoots de 'Vengadores 4' durante el último mes para incorporar nuevo metraje y añadir pequeños retoques al montaje definitivo. Recordemos que la película se estrena el 3 de mayo de 2019 y mostrará el duelo final de los Vengadores contra Thanos, con la vital incorporación de la Capitana Marvel.

Por otro lado, tras quedar libre de su compromiso con Marvel, Chris Evans ya tiene nuevo proyecto entre manos: 'Knives Out'. Recordemos que bajo ese título se encuentra el próximo trabajo de Rian Johnson, director de 'Looper' y 'Star Wars: Los últimos jedi'. Evans estará acompañado por Daniel Craig, es decir, ¡el Capitán América y James Bond juntos en pantalla!