Análisis del trailer de 'Capitana Marvel': todos los secretos y las pistas de la primera aventura de la superheroína

Marvel ha tardado más de diez años en hacer la primera película de su universo protagonizado por una superheroína, pero no es casualidad que 'Capitana Marvel' sea una película que vaya a llegar tras los traumáticos hechos narrados en 'Vengadores: Infinity War'. Hoy ha aparecido online su tráiler y en Espinof vamos a proceder a realizar un profundo repaso a todo lo que nos desvela este adelanto de la cinta liderada por Brie Larson.

Todo apunta a que el tráiler arranca con Carol Danvers llegando a la Tierra de una forma impactante, tanto por lo que provoca en el cielo como por el hecho de que caiga justo de lleno sobre un Blockbuster. Eso sí, siempre puede ser que sea un montaje y que ambas escenas no estén vinculadas o incluso que alguna de ellas no forme parte finalmente de la película. No sería la primera vez que Marvel hace algo así.

Acto seguido, vemos a nuestra heroína un tanto desorientada ante lo que se encuentra, ¿cuánto tiempo hará que abandonó la Tierra? Seguramente mantenga recuerdos de la misma pero no termine de ubicarlo. Todo ello acompañado de la voz en off de Nick Fury señalando que "la guerra es un lenguaje universal. Yo no reconozco a un soldado desertor en cuanto lo veo. Nunca pensé que alguno podría venir de arriba". Danvers ha captado su atención y también la nuestra.

Un sutil recordatorio de que la acción transcurre en los años 90 a través de una tecnología avanzada por aquel entonces pero que resultaría demasiado rudimentaria en la actualidad.

¿Cómo habrá llegado nuestra protagonista a lo que apunta a ser una instalación de SHIELD? Imagino que por aquel entonces se preocupaban menos por la confidencialidad dada la gorra que luce Danvers. Imagino que se la habrá dado Fury.

Ojo a este plano, que en la camilla vemos lo que apunta a ser un Skrull, un villano emblemático del universo de los cómics de Marvel que aparecerá por primera vez en el cinematográfico en la película que ahora nos ocupa. Hasta el propio Fury habla de una invasión especial en ese momento.

¿La nave de los Skrull? Probablemente demasiado pequeña para ello, pero puede que vengan en varias y que aquí solamente se nos muestre una.

¿A quién estará persiguiendo Danvers? Y eso si los planos pertenecen a la misma persecución, que una es en carretera y en la otra el personaje interpretado por Brie Larson salta encima de un tren...

Lo que sí está claro es que la aparición de Danvers ha cambiado lo que Fury presentaba como poco menos que la rutina diaria, algo que le había hecho llegar a pensar en retirarse -todos sabemos que eso no sucede, aunque sí que tendrá algún tipo de accidente en uno de sus ojos-, antes de tener una pequeña charla con ella.

Nos centramos entonces en ella y esos recuerdos que mencionaba antes. El plano de más arriba probablemente sea de su lugar de origen antes de volver a la Tierra -y también la imagen previa de una nave aproximándose a un planeta- y luego la vemos luciendo su atuendo como miembro de las fuerzas aéreas.

La vemos en pleno adiestramiento, pero lo más llamativo es la sucesión de varios planos con ella por los suelos en diferentes momentos de su vida, dando a entender alguna relación entre ellos y sus poderes...

¿Una parte de su nuevo entrenamiento vinculado con los poderes que consigue o está siendo retenida y esa máquina está controlándola para que no pueda liarla a su antojo? Probablemente lo primero...

Danvers se encuentra aquí en el planeta Hala, el centro del imperio Kree y a su alrededor encontramos a sus compañeros de Starforce, un pequeño grupo de personajes con poderes que nunca tuvo demasiado relevancia en los cómics. Aunque no salga en el tráiler, Korath, el personaje interpretado por Djimon Hounsou en 'Guardianes de la Galaxia' y que reaparece aquí forma parte del mismo.

Demos la bienvenida al mentor de Danvers y comandante de la Starforce que cuenta con el rostro de Jude Law. Marvel está intentando mantener en secreto la naturaleza real del personaje, por lo que no os extrañe que Mar-Vell -así se llama- acabe siendo el villano de la función.

Larga es la experiencia de Danvers como piloto, pero es el último plano el que invita a pensar en la misión más importante de su vida, probablemente antes de que perdiese la memoria y fuese incapaz de saber si esos recuerdos que tiene son ciertos o no, ¿efecto secundario de sus nuevos poderes o es que alguien está intentando suprimirlos?

Los Skrull han llegado a la Tierra -no sabemos cómo- y tienen la capacidad de adoptar forma humana, de ahí que Danvers suelte un puñetazo a una anciana aparentemente inocente. ¿Tendrá la capacidad de distinguirlos? Y puede que la escena sea la continuación de cuando más atrás saltaba sobre un tren, encaja con lo que vemos de fondo...

Una explosión en un lugar aparentemente abandonado pero que tiene toda la pinta de ser importante, ya que alguien ha querido que eso salte por los aires.

Está de espaldas, pero aquí tenemos de vuelta a Ronan, el villano de 'Guardianes de la Galaxia' interpretado por Lee Pace, ¿estará pensando en invadir la Tierra o en acabar con algún alto mando Skrull que ande por nuestro planeta?

Clark Gregg también hace acto de presencia con un Agente Coulson bastante rejuvenecido digitalmente y da la sensación de que su misión es investigar lo sucedido en el Blockbuster de los primeros compases del tráiler.

Otra dosis de tecnología de los 90.... ¿pero a quién se refiere Fury que está con el objetivo? ¿Será cuando aún no tenga claro si Danvers representa una amenaza?

La Starforce en acción, en este caso parece que están bajo el agua -ojo a la máscara de la protagonista-.

¿La explosión que dio sus poderes a Danvers y probablemente la que afectase de forma grave a su memoria? Apostaría a que esta imagen procede de ahí.

Otro vistazo al uniforme de Larson dentro de la Starforce antes de otra sucesión de planos vinculando diferentes momentos del pasado de la protagonista.

Guante rojo, traje azul.... Carol Danvers ya luce su característico traje de Capitana Marvel, aunque aquí es la figura de fondo la que más nos interesa, ¿quién será esa persona que todo apunta a que es un enemigo de nuestra protagonista?

Solamente con este plano ya me venden el concepto de que la Capitana Marvel sea más poderosa que todos los superhéroes que ha presentado Marvel hasta ahora en su universo cinematográfico y la última esperanza de Fury tras lo sucedido en 'Vengadores: Infinity War'