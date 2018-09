Daniel Craig será un moderno Hercule Poirot en la nueva película de Rian Johnson tras 'Los últimos Jedi'

Una vez completado el controvertido Episodio VIII de Star Wars, 'Los últimos Jedi', Disney anunció que su saga galáctica contaría con una nueva trilogía alejada de los Skywalker capitaneada de nuevo por un Rian Johnson que ya ha encontrado un nuevo proyecto que le permita desintoxicarse de tanto sable láser antes de ponerse de nuevo manos a la obra con el universo creado por George Lucas.

El largometraje en cuestión, de producción independiente, se titula 'Knives Out' y será un filme de suspense de corte clásico con asesinatos de por medio al más puro estilo Agatha Christie. Pero esto no es todo, ya que Johnson ha encontrado al intérprete que hará las veces de su Hercule Poirot particular; y ese no será otro que el mismísimo Daniel Craig.

Johnson, fan declarado de las novelas de Christie, ha hablado así del fichaje de Craig para su nueva película.

"He sido un gran fan [de Craig] y siempre he querido trabajar con él, y mientras trabajaba en el guión intentando llevarlo por el buen camino, Ram [Bergman, productor] y yo nos estábamos devanando los sesos sobre quién podría ser el detective. De pronto, fortuitamente, escuchamos que Daniel podría tener una pequeña oportunidad y funcionó. Es un actor extraordinariamente versátil, y estamos deseando empezar con la diversión de encontrar a ese detective moderno y colaborar con Daniel en la creación de un nuevo Poirot".

Esa "pequeña oportunidad" a la que se refiere Johnson hace, más que probablemente, alusión al retraso en las fechas de rodaje de la vigésimo quinta cinta de James Bond, última de Craig en el papel de 007, y que acaba de quedarse sin director tras la salida del proyecto de Danny Boyle alegando diferencias creativas con el estudio.

Sea como fuere, 'Knives Out', con una versión definitiva del guión ya completa, debería comenzar a rodarse el próximo mes de noviembre. Veremos qué tal le sienta a Johnson el retorno al circuito independiente tras su periplo en los grandes estudios.