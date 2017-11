Star Wars tendrá una nueva trilogía alejada de los Skywalker creada por Rian Johnson

Menudo bombazo acaba de confirmar Disney: Rian Johnson creará una nueva trilogía de 'Star Wars' tras haber dirigido 'Los últimos jedi' ('The Last Jedi'). Ahora se entiende que Lucasfilm se decantase por J.J. Abrams para dirigir el Episodio IX en lugar de seguir confiando en el autor de la estupenda 'Looper'. De esta forma además dejan bien claro que han quedado muy contentos con su trabajo en la cinta que llegará a los cines el próximo 15 de diciembre.

Además, Johnson no solamente se ocupará de crear la trilogía, pues también él mismo se encargará tanto de escribir como de dirigir la primera película. Por ahora no hay detalles sobre su argumento, pero el comunicado oficial sí que aclara que se introducirán nuevos personajes de un rincón del universo de Star Wars que no había sido explorado hasta la fecha. ¡Al fin una historia alejada por completo de los Skywalker!

Johnson contará para ello con la ayuda del productor Ram Bergman, colaborador habitual suyo con el que ya había trabajado tanto en 'Brick' como en 'Los hermanos Bloom' ('The Brothers Bloom'), 'Looper' y 'Star Wars. Los últimos jedi'. Tan cercana es su relación que han optado por lanzar un comunicado conjunto para valorar el anuncio de Disney:

Hemos vivido la experiencia de nuestras vidas colaborando con Lucasfilm y Disney en 'Los últimos jedi'. Star Wars tiene la mejor mitología moderna y nos sentimos muy afortunados de haber contribuido a ella. No podemos esperar a continuar con esta nueva serie de películas.

Por su parte, Kathleen Kennedy, presidente de Lucasfilm, también ha querido expresar lo satisfecha que ha quedado con el trabajo de Johnson. Algo más inusual de lo que parece, pues no olvidemos que Phil Lord y Chris Miller fueron despedidos a mitad del rodaje de 'Solo: Una historia de Star Wars', mientras que Colin Trevorrow abandonó ¿por mutuo acuerdo? la dirección del Episodio IX.

Y hay más: Serie de televisión en acción real para 2019

La nueva trilogía no es lo único que ha confirmado Disney, pues también Bob Iger, presidente y CEO de Disney, ha anunciado que se está trabajando en la largamente rumoreada serie en acción real. Será exclusiva de la plataforma de streaming que va a lanzar la compañía y se espera que puedan estrenarla para 2019. Una carta de presentación inmejorable para que todos tengamos que suscribirnos.

