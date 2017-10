Ron Howard revela que su película de Star Wars se titula 'Solo: Una historia de Star Wars'

A lo largo de su producción, la nueva película del universo Star Wars trabajó sin título o con el provisional 'Young Han Solo' pero hoy el director Ron Howard ha revelado su nombre real (mucho más breve): 'Solo'. Bueno, como la nueva colección de Spin Offs, el apellido que les da el carácter de marca, es decir 'Solo: A Star Wars Story'.

Howard ha hecho la revelación en un vídeo el martes, con un poco de ayuda wookie, en el que anunciaba el final de la fotografía principal de la película. La película de Han Solo es protagonizada por Alden Ehrenreich, como una versión de 20 años del infame contrabandista de Harrison Ford, también con Donald Glover en el papel de Lando Calrissian, en la relación que pudimos intuir en 'El imperio contraataca' (The Empire Strikes Back, 1980) y Joonas Suotamo se hace cargo del Chewbacca de Peter Mayhew.

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr