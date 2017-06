Ron Howard habla del spin-off de Han Solo y se aclara el despido de los directores originales

Desde que Chris Miller y Phil Lord abandonasen inesperadamente la dirección del spin-off de Han Solo, a tres semanas de finalizar el rodaje, Internet se ha lanzado a buscar posibles razones y explicaciones a lo ocurrido. La versión oficial es la de siempre, "diferencias creativas", pero ¿qué significa exactamente esa fórmula tan habitual?

Sabemos que la visión de los cineastas chocaba con Lucasfilm y pronto se descubrió que Lawrence Kasdan, coautor del guion, no estaba contento porque al dúo Miller & Lord les gusta improvisar; cabe señalar que Kasdan también participó en los libretos de 'El imperio contraataca', 'El retorno del jedi' y 'El despertar de la fuerza', es una autoridad en la saga. Ahora conocemos más detalles y resulta que los problemas empezaron desde el inicio del rodaje.

En EW publican que desde el principio hubo una confusión con el tono de la historia del spin-off. La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, había contratado a Lord y Miller para aportar toques cómicos a una fantasía espacial, sin embargo, desde febrero, los directores estaban rodando una comedia con toques de fantasía espacial.

Asimismo, como señalaba antes, Lord y Miller animaron a los actores a realizar mucha improvisación en lugar de limitarse a seguir el guion, escrito por Lawrence Kasdan y su hijo Jon. Al parecer, el material rodado que enviaban diariamente a Lucasfilm mostraba que estaban realizando cambios importantes en la historia, y sonaron las alarmas. Les advirtieron que siguieran fielmente el guion pero Lord y Miller se negaron al entender que no era lo mejor para el film.

Así que Kennedy hizo lo mismo, hizo lo que ella pensó que era lo mejor para el film, les despidió y contrató a Ron Howard, que no va a darle tantos problemas. El veterano cineasta realizó estos comentarios en su cuenta de Twitter al hacerse pública la noticia de su fichaje:

Según estas palabras, parece que no van a empezar a rodar desde cero, algo que probablemente les llevaría a posponer la fecha del estreno, fijada para mayo de 2018. Es gracioso que se alegre de poder aportar su voz a la franquicia, cuando George Lucas ya le quiso para dirigir 'La amenaza fantasma'... claro, ahí había mucho más riesgo y ahora no pasará nada si la película sale mal. Y si sale bien quedará como el salvador del proyecto.

Ya lo dije antes, para mí es una decepción que Lucasfilm se haya cargado al dúo Miller-Lord porque podían aportar algo diferente a la saga. Seguro que Howard hace un trabajo eficaz y todo sale bien pero no tendrá el ingenio y la frescura que podían aportar estos dos. Asimismo, resulta triste comprobar ahora lo felices que estaban con este trabajo, y cómo su sueño ha acabado en manos de un empresario de 63 años que viene de rodar 'Inferno'. Pero así es la industria...

