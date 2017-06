Han Solo se queda sin directores: Chris Miller y Phil Lord abandonan el rodaje del spin-off de Star Wars

El plan de Disney para exprimir al máximo Star Wars parecía ir viento en popa. 'El despertar de la fuerza' ('The Force Awakens') es la tercera película más taquillera de la historia, mientras que 'Rogue One' es uno de los treinta títulos que ha superado los 1.000 millones de ingresos en taquilla. Su suerte podría estar a punto de cambiar, ya que Phil Lord y Christopher Miller han abandonado el spin-off de Han Solo apenas tres semanas antes de que concluya el rodaje.

Lo cierto es que no es algo inusual que un proyecto pase por las manos de varios directores antes de empezar a grabar escenas, pero un caso como el de Lord y Miller es bastante insólito. El rodaje había comenzado el pasado mes de febrero y estaba a punto de finalizar, pero parece ver que Disney no compartía la visión de los responsables de 'Lluvia de albóndigas' ('Cloudy with a Chance of Meatballs') o 'La LEGO película' ('The LEGO Movie') y se ha decidido cortar por lo sano. Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, lo explica así:

Phil Lord y Christopher Miller son unas cineastas talentosos que habían reunido un reparto y un equipo increíbles, pero ha quedado claro que tenemos visiones creativas diferentes de la película y hemos decidido separar nuestros caminos. Un nuevo director será anunciado pronto.

Me pregunto quién estará dispuesto a asumir esta tarea, ya que está claro que todo el mundo va a analizar con detalle la película cuando llegue a los cines para ver quién ha rodado qué. Siempre queda la opción de volver a rodarlo todo, pero dudo mucho que vayan a tomar una decisión tan drástica. Si acaso, la regrabación de varias escenas ya prevista para este verano podría extenderse más de la cuenta.

Recordemos que no es la primera vez que Disney prescinde de un director asociado a los spin-offs de Star Wars, pues Josh Trank iba a ocuparse de uno de ellos y finalmente eso no sucedió. Algunos dicen que se fue él, pero otros mantienen que fue despedido tras todos los problemas que hubo con 'Cuatro Fantásticos' ('Fantastic Four'). Está por ver también qué ha sucedido exactamente en este caso, pero esto es lo que han comentado Lord y Miller al respecto:

Por desgracia, nuestra visión y proceso no estaban alineados con las de nuestros compañeros en este proyecto. Normalmente no somos fans de la frase "diferencias creativas', pero por una vez ese cliché es cierto. Estamos muy orgullosos del asombroso trabajo de nuestro reparto y equipo.

¿Una decisión mutua, Disney y Lucasfilm optando por prescindir de ellos o Lord y Miller decidiendo irse al ver que no iban a poder hacer la película que querían? Personalmente, me inclino más a pensar en esto último. Si no hay aplazamientos -cosa posible visto lo visto-, el 25 de mayo de 2018 saldremos de dudas, pero esa es la fecha elegida para la llegada a los cines de esta cinta protagonizada por Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Donald Glover, Emilia Clarke, Michael K. Williams y Thandie Newton.

Vía | Comic Book Movie y Heroic Hollywood