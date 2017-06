Ron Howard acude al rescate de Han Solo: el spin-off de Star Wars vuelve a tener director

Se confirma el rumor: Ron Howard es el nuevo director de la película de Han Solo. Lucasfilm ha anunciado oficialmente el fichaje tras la sorprendente marcha de Phil Lord y Chris Miller a sólo tres semanas de terminar el rodaje. Al parecer, los otros candidatos que barajaba el estudio eran Joe Johnston y Lawrence Kasdan, coautor del guion.

Curiosamente, George Lucas ya quiso a Howard para dirigir 'Star Wars - Episodio I: La amenaza fantasma' pero lo rechazó. Ahora ha aprovechado la segunda oportunidad de unirse a la saga aunque las circunstancias son muy diferentes; no sólo no está Lucas sino que se incorpora a un rodaje ya avanzado que estaba al mando de otros cineastas. Su misión: rematar la producción y cumplir con la fecha del estreno, que sigue fijada para el 25 de mayo de 2018.

En la web oficial de Star Wars nos dicen que Ron Howard ha realizado "algunos de los mayores éxitos y las películas más aclamadas por la crítica de la era moderna" (sic). De su filmografía destacan 'Willow' (producida por Lucas), 'Apollo 13', 'Una mente maravillosa' (por la que ganó un Oscar al mejor director, increíble pero cierto), 'El código Da Vinci', 'Frost/Nixon' y 'Rush'. No nos recuerdan sus dos últimas películas: el fracaso de 'En el corazón del mar' y el horror de 'Inferno', la entrega menos taquillera y peor valorada de la trilogía de Robert Langdon.

A continuación he traducido la nota escrita por Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, donde anuncia el fichaje del director:

"En Lucasfilm, creemos que el mayor objetivo de cada film es deleitar, llevando adelante el espíritu de la saga que George Lucas inició hace cuarenta años. Con eso en mente, nos entusiasma anunciar que Ron Howard se incorporará para dirigir la película sin título de Han Solo. Tenemos un guion maravilloso, un reparto y un equipo increíble, y el compromiso absoluto de hacer una gran película. La filmación continuará el 10 de julio."

Nadie podía imaginar que cuatro meses después de la publicación de esa primera fotografía oficial, la película de Han Solo se encontraría en problemas. Con el rodaje suspendido y los directores comunicando su marcha "diferencias creativas", la fórmula habitual en estos casos para evitar líos. Se afirma que en realidad fueron despedidos porque el estilo y el gusto por improvisar de Lord y Miller chocaba con la visión más conservadora de Kennedy y Kasdan, que fue quien perfiló al original Solo.

Aparte de que el mismísimo George Lucas no entendía bien a Han Solo, haciéndole disparar primero contra Greedo para luego corregirlo en posteriores versiones (con la excusa de que no era heroico), otro director, Jordan Vogt-Roberts, ha roto una lanza a favor de Lord y Miller recordando un importante detalle: el "Lo sé" que responde Solo a Leia, cuando ella le dice que le ama, fue improvisado.

Read this and then remember one crucial thing: Han Solo LIKE A BOSS quipping "I know" in response to Leia saying "I love you" WAS IMPROVISED https://t.co/TGwmhVZtcp — Jordan Vogt-Roberts (@VogtRoberts) 21 de junio de 2017

Desde su origen, la saga 'Star Wars' ha tenido que superar dificultades de todo tipo para salir adelante, y nadie duda que este nuevo spin-off se arreglará, se estrenará y arrasará en taquilla, como siempre. No obstante, resulta decepcionante saber que no veremos la película de un dúo de cineastas que iban a ofrecer una aventura diferente a todas las demás. Si has visto to 'Lluvia de albóndigas' ('Cloudy With a Chance of Meatballs'), 'Infiltrados en clase' ('21 Jump Street'), su secuela o 'La LEGO película' ('The LEGO Movie'), sabes a qué me refiero.

Recordemos que Alden Ehrenreich da vida al joven Han Solo en este film sobre sus primeras aventuras. Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Thandie Newton y Phoebe Waller-Bridge completan el reparto.