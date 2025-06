Tom Cruise acaba de recibir el Record Guinness por una de sus hazañas más locas en 'Misión Imposible: Sentencia Final'

A lo largo de las ocho 'Misión Imposible' le hemos visto hacer de todo: escalar el Burj Khalifa, saltar en caída libre, tirarse por un precipicio, conducir motos a altísima velocidad, aguantar la respiración durante minutos y hasta entrar en gravedad cero entre las alas de un avión. A estas alturas no cabe duda de que Tom Cruise ha hecho historia del cine y ha renovado su estatus como gran estrella de Hollywood hasta el punto en el que ni siquiera nos sorprende que haya ganado un premio Guinness por su arrojo (que hay quien, no sin error, llamaría "locura").

Tom Careless

Si has visto 'Misión Imposible: Sentencia final' (y si no, ¡ve al cine!) es posible que te acuerdes de ese número de circo final en el que baja en un paracaídas en llamas. Puedes pensar que, dentro de todo lo que pasa en la película, es un truco relativamente menor, pero lo cierto es que podía haber significado su muerte potencial cada una de las 16 veces que lo rodó. Léelo bien: Cruise se lanzó 16 veces a su muerte en un paracaídas en llamas. ¿Qué has hecho tú hoy?

El actor, según leemos en Variety, ha ganado un Premio Guinness al mayor número de saltos en paracaídas en llamas hechos por una persona (muy específico, sí), y para celebrarlo, Paramount ha lanzado un vídeo con el making of de la escena, donde vemos a Cruise diciendo que podría, perfectamente, incendiarse mientras rueda: "Tenemos que ser realmente listos. No estoy diciendo que seamos arriesgados. No tomamos riesgos, obviamente". Claro que no, Tom.

Y si después de ver las 16 veces que Cruise se tiró en un paracaídas impregnado en gasolina, con solo diez segundos para reaccionar y rezando por no tener las cuerdas del mismo liadas entre sí no has tenido un pequeño escalofrío, es que lo tuyo son las emociones demasiado fuertes. Ahora, ¿podemos tener un making of de cada una de las escenas de riesgo, por favor? Si hace falta, le damos un Guinness cada semana. Se lo ha ganado.

