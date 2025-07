Acaba de llegar a Netflix la aclamada película de ciencia ficción que destronó a Star Wars y se convirtió en la más taquillera de la historia

El catálogo de Netflix está repleto de películas más o menos recientes, siendo poco habitual encontrar títulos anteriores al año 2000. Sin embargo, alguno que otro hay y de vez en cuando incluyen más, que es lo que ha sucedido ahora con la inesperada llegada de 'E.T., el extraterrestre', la aclamada película de ciencia ficción que destronó a 'Star Wars: Una nueva esperanza' como la más taquillera de la historia del cine.

Exitazo

Estrenada en 1982, 'E.T., el extraterrestre' fue un increíble fenómeno. Esta historia de un amable alienígena que queda atrapado en la Tierra y cuyo principal objetivo es volver a su casa, es decir, a su planeta de origen. Fue un título que marcó a toda una generación de espectadores, lo cual se tradujo en un éxito sin precedentes: 797 millones de recaudación mundial frente a un presupuesto de apenas 10 -aunque es justo destacar que parte de esa cantidad se debe a reestreno posteriores-.

Ese triunfo comercial le permitió superar al Episodio IV de Star Wars, el cual había conseguido a su vez destronar a 'Tiburón' cinco años antes. De esta forma, Steven Spielberg volvía a ser el director de la película más taquillera de la historia, honor que mantendría hasta el arrollador éxito de 'Titanic'. Eso sí, él se superó a sí mismo en 1993 con 'Parque Jurásico', cuyo éxito en taquilla fue aún mayor que el de 'E.T., el extraterrestre'.

Pese a su éxito, 'E.T., el extraterrestre' nunca tuvo una secuela en forma de largometraje. Y eso que Spielberg sopesó la idea hasta en dos ocasiones diferentes, primero cuando la película todavía estaba arrasando en cines y luego cuando en 1985 se publicó 'E.T.: The Book of the Green Planet'. Escrito por William Kotzwinkle, autor de la novelización de la película, cuenta la historia de cómo E.T. vuelve a su planeta natal solamente para ser mandado al exilio poco después. Eso le lleva a hacer todo lo posible por intentar volver a la Tierra.

Además de en Netflix, 'E.T., el extraterrestre' también está disponible en streaming a través tanto de Prime Video como de Filmin.