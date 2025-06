'Ratatouille' no solo es un clásico de Pixar. Un venerado chef la consideró la mejor película sobre cocina de la historia

Los 2000 fueron una auténtica edad dorada para Pixar. Con películas como 'Monstruos S.A.', 'Los Increíbles' o 'Up', el estudio se sacó de la manga algunos de sus clásicos más queridos en aquellos años. Para muchos, la que se sigue llevando la palma es 'Ratatouille'. La película de 2007 seguía la historia de Remy, una rata parisina con el sueño de convertirse en un gran chef, y la ayuda de un inseguro humano para conseguirlo.

La película también tiene otra gran virtud. Según Anthony Bourdain, quien fue cocinero, autor, documentalista y toda una eminencia norteamericana en el mundo de la cocina, es "simplemente la mejor película sobre comida de la historia. La mejor película sobre restaurantes, y la mejor película sobre un chef."

El secreto está en los detalles. Bourdain decía a EW en 2011 que cubría perfectamente la elaboración de la comida, las reacciones a la comida, y pequeñas marcas del oficio como las quemaduras en los antebrazos del personaje. "Es significativo de cómo de deficiente ha sido Hollywood haciendo películas de restaurantes realistas que de lejos la mejor haya sido de una rata animada".

Otras películas que le gustaban eran 'Big Night', una cinta noventera italoamericana sobre dos hermanos tratando de salvar su restaurante, o incluso 'Tempopo', el clásico de culto japonés del que decía que capturaba el interés fetichista por la comida y además era "graciosa de narices". Pero con los años ninguna parecía entusiasmarle tanto como la de Pixar. En un mail compartido en Reddit, el chef admitió sentir un gran orgullo por estar en los agradecimientos, a pesar de que no había contribuido de forma significativa en la película.

Y si os lo estáis preguntando. No, Bourdain nunca llegó a ver 'The Bear'. El chef falleció en 2018, antes de que se estrenara la primera temporada. Aunque no lo hubiera hecho, no queda muy claro que la hubiese disfrutado. Precisamente lo que parecía entusiasmarle tanto de 'Ratatouille' era su mensaje optimista, algo que no está muy presente en la serie de FX.

Más allá de detalles más o menos concienzudos sobre el mundo de la cocina, que otras ficciones habrán podido mejorar con el tiempo, algo que mantiene imbatible a 'Ratatuille' son sus mensajes. La película es el recordatorio definitivo de por qué la comida también puede tener un valor emocional, y para el mundo culinario desde luego no hay mejor promoción.

