Disney rompe con Netflix: tendrá su propio servicio de streaming en 2019

Disney quiere que su trozo del pastel sea aún más grande y la mejor forma que han encontrado para conseguirlo es anunciar que no van a renovar su acuerdo con Netflix, el cual expira en 2018, para lanzar su propio servicio de streaming en 2019. Ya se venía hablando de esa posibilidad desde hace un tiempo, pero la bajada de beneficios durante el último año ha hecho que la compañía no haya querido esperar más para anunciar esta bomba que cambia las reglas del juego.

De esta forma, películas como 'Toy Story 4', 'Frozen 2' o la versión en carne y hueso de 'El rey león' ('The Lion King') pasarán a ser exclusivas de esta nueva plataforma. Además, también habrá espacio para multitud de títulos de su extenso catálogo -vamos, que los clásicos Disney solamente van a estar ahí-, pero es que también se van a producir películas, series de televisión y más contenidos que solamente podrán verse ahí. Si quieres Disney, no te quedará otra que pasar por el aro.

Seguro que algunos os estaréis preguntando el motivo de esperar a 2019, y ese no es otro que en 2016 ampliaron su acuerdo con Netflix hasta 2018, por lo que simplemente no pueden hacerlo antes. Eso sí, este movimiento no ha tardado en tener sus primeras consecuencias en la compañía liderada por Reed Hastings, la cual ha perdido un 5% de su valor en bolsa. Y todo eso el mismo día que lograban sacar de su retiro a David Letterman...

Eso sí, 2019 es el año fijado para su lanzamiento en Estados Unidos, estando aún por concretar cuándo irá expandiéndose al resto del mundo. Un año antes será el turno de otro servicio similar dedicado a ESPN y la programación deportiva. Para ello han pagado 1.580 millones de dólares para convertirse en el accionista mayoritario de BAMTech, la compañía encargada del streaming de las principales ligas de béisbol norteamericanas.

No nos olvidemos tampoco de que el imperio Disney ha crecido mucho durante los últimos años y que suyas son también las cintas de Marvel o Star Wars, por lo que tiene mucho ganado de cara a su lanzamiento. Ahora la duda está en saber hasta qué punto van a conseguir que el mundo de se suscriba a tantos servicios, porque no deja de ser un primer paso que podrían seguir otras muchas compañías. La primera damnificada será Netflix, quizá de ahí que esté invirtiendo tanto en contenido propio, pero nuestro bolsillo también sufrirá de lo lindo...

