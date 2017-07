D23 | Novedades de 'Rompe Ralph 2', 'Toy Story 4', 'Los increíbles 2' y otra película original de Pixar

Este fin de semana se está celebrando en Estados Unidos la D23, una exposición de Disney en la que, como es lógico, sus próximos estrenos tienen un espacio privilegiado. Durante estos días se desvelarán jugosas novedades de muchos títulos, pero por ahora toca centrarse en sus producciones animadas, en concreto 'Toy Story 4', 'Ralph Rompe Internet' ('Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2'), 'Los increíbles 2' ('The Incredibles 2') y una nueva película original de Pixar.

Empezamos con la secuela de '¡Rompe Ralph!'. Eso que tenéis más arriba es un teaser con escenas reales de la película, y además del fichaje de Taraji P. Henson, al fin conocemos varios detalles sobre su argumento: Ralph y Vanellope se sumergen en Internet para dar con piezas que les permitan arreglar al coche Sugar Rush, que se ha estropeado. La película contará con apariciones especiales de varias princesas Disney -y algún personaje de Star Wars-. Habrá que esperar hasta el 21 de noviembre de 2018 para verla.

Seguimos con 'Toy Story 4', ya que la gran noticia es que John Lasseter ha abandonado la dirección de la misma para ceder las riendas por completo a Josh Cooley, con quien estaba colaborando hasta ahora. También se ha comentado que la acción transcurrirá ocho años después de 'Toy Story 3' y que se centrará en los intentos de Woody por localizar a su amada Bo Peep, la cual recordemos que no aparecía en la tercera entrega. El 21 de junio de 2019 llegará a los cines.

La última secuela de la que hemos tenido novedades ha sido 'Los increíbles 2'. Por lo pronto tenemos la magnífica imagen de arte conceptual que hay encima de estas líneas, pero también que la historia girará en esta ocasión alrededor de Elastigirl, ya que su marido tendrá que quedarse en casa por motivos que no se hicieron públicos. Además, aparecerán nuevos superhéroes, algunos que rivalizan con la familia protagonista y otros no tanto.

Edna Mode is always a la mode. One of the world’s most visionary designers is back in Incredibles 2. #BravoEdna. pic.twitter.com/OPAxuh9aoc