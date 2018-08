Danny Boyle abandona 'Bond 25' por "diferencias creativas": la última película de Daniel Craig como 007 se queda sin director

Aunque sea un auténtico entusiasta de las dos últimas entregas de las aventuras de James Bond 'Skyfall' y 'Spectre', y me doliese especialmente la salida de Sam Mendes de la longeva saga basada en las aventuras del espía británico, he de reconocer que el anuncio de que Danny Boyle se haría cargo de la película número 25 del agente 007 fue tanto una grata sorpresa como una soberana alegría.

Por desgracia, el subidón que nos proporcionó la noticia, filtrada hace cosa de tres meses, ha durado bien poco, porque hoy martes 21 de agosto los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli y el actor Daniel Craig han anunciado a través de la cuenta de Twitter oficial de la franquicia que Boyle ha abandonado el proyecto a causa de "diferencias creativas" que han surgido durante su preproducción.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd