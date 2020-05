'Tyler Rake' ('Extraction'): las 11 diferencias más importantes entre la película de Netflix y el cómic que adapta

'Tyler Rake' se ha convertido en uno de los grandes bombazos de Netflix y va camino de conseguir el mejor estreno para una película de la plataforma de todos los tiempos. Eso ha llevado a que ya se trabaje en la secuela, la cual volverá a contar con un guion de Joe Russo, quien fue también uno de los autores de la historia que dio forma a 'Ciudad', el cómic que adapta la película.

A continuación vamos a repasar las 11 diferencias más importantes de 'Tyler Rake' con el cómic que adapta. Es verdad que en líneas generales cuenta la misma historia, para hay una serie de cambios muy importantes que merece la pena destacar.

[Ojo, a continuación hay SPOILERS tanto del cómic como de la película.]

El lugar de los hechos

Un cambio importante, porque el cómic se llama Ciudad en alusión al lugar en el que transcurren los hechos, una localidad corrupta situada en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. En cambio, la película traslada la acción a Bangladesh.

La persona secuestrada

Un cambio muy importante, ya que en el cómic la secuestrada es Eva, una joven de 18 años, mientras que en la película la víctima es Ovi, un chaval de 15 años.

El secuestro

En ambos casos la policía tiende una trampa cuando la persona en cuestión está teniendo un momento de relax fumándose algo. No obstante, en la película se trata de un amigo de Ovi, mientras que en el cómic es un chico con el que Eva parecía estar ligando tras haber dado esquinazo a sus guardaespaldas. Además, en el cómic, el otro chico es ejecutado en plena calle.

La personalidad de Tyler

El personaje interpretado por Chris Hemsworth es un mercenario pasado de vueltas que parece estar buscando la muerte por el trauma que arrastra con la muerte de si hijo. Nada de esto último aparece en el cómic, donde es una especie de playboy -hasta tiene un lío con una mujer casada- al que no le importa nada ni nadie. Bueno, sí que se hace una alusión a que siendo muy joven llegó a casarse y ya ni recuerda si sigue estando casado o no.

Las motivaciones del lacayo del padre de la persona secuestrada

Una de las muchas complicaciones a las que tiene que hacer frente Tyler Rake está en que la mano derecha del padre de Ovi/Eva no para de entrometerse en su misión, pero por motivos diferentes. En la película, Saju se ve obligado a actuar así para que no ejecuten a su familia, mientras que en el cómic se llama Edu y simplemente lo hace por lealtad y convencimiento.

La muerte del amigo traidor de Tyler

La pelea entre Chris Hemsworth y David Harbour, que da vida a Gaspar en la película, es uno de los momentos más recordados de la película, en parte porque acaba con Ovi disparando al segundo cuando está a punto de acabar con Rake. En el cómic también es traicionado por dinero por Ghassan, pero la brutal pelea entre ambos tiene un final diferente, ya que Rake consigue quitárselo de en medio con Eva durmiendo plácidamente mientras esto sucede.

La relación de Tyler con la persona secuestrada

En la película, Tyler asume casi el rol de padre de Ovi, buscando en su salvación una especie de redención por lo sucedido con su propio hijo. En la película también le ayuda a conectar con alguien de una vez por todas -no sin antes tratar horriblemente a Eva, llegando a usarla como escudo humano forzándola a cambiar de ropa con él mirando y a drogarla para provocar un aborto por si ha sido violada-, pero lo hace a través de un romance incipiente que llega a cristalizar en un beso durante las últimas páginas.

El cargo del villano

En la película es un narcotraficante que tiene controlada la ciudad de Daka, pero en el cómic es un teniente con múltiples actividades al margen de la ley, controlando así mejor a la policía de la zona.

El final de Tyler

En el cómic se nos deja bien claro que ha sobrevivido y una de las primeras cosas que hace al despertar es pedir que le entreguen un millón de dólares a Eva, con quien contacta tiempo después. En la película se juega al despiste sobre si sigue con vida o no al dar a entender que Ovi llega a verla al salir de la piscina.

La implicación de los aliados de Tyler

En el cómic cuenta con el apoyo de Nik y Mikkel, pero siempre en la sombra y con una implicación escasa. En cambio, en la película Nik tiene una presencia más importante, tanto en el gran tiroteo final como en el hecho de ser ella quien liquida al gran villano de la función.

La muerte del villano

Como apuntaba en el párrafo anterior, es Nik quien acaba con Asif en el cuarto de baño de un restaurante. El lugar no cambia en el cómic, pero sí el ejecutor, ya que es el propio Rake el que acaba con él.