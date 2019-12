Las 13 mejores películas de acción de 2019

Seguimos con el repaso de Espinof a lo más destacado de la cosecha cinematográfica de 2019. Empezamos por las comedias y ahora es el turno de dar paso a las películas de acción, un género al que Hollywood últimamente no presta tanta atención como antaño.

A continuación encontraréis una selección personal de las que considero que son las 13 mejores películas de acción estrenadas en España en 2019. En algunos casos he dudado sobre la conveniencia de incluirlas o no. Eso me ha llevado a dejar fuera a títulos como 'Le Mans '66' -uno de mis cintas favoritas del año-, '¡Shazam!' -aunque sí hay otros títulos de superhéroes- o 'Zombieland: Mata y remata'. Sin más que añadir, os dejo con ellas.

'6 en la sombra'

Dirección: Michael Bay

Reparto: Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Dave Franco, Adria Arjona, Ben Hardy, Manuel García-Rulfo, Corey Hawkins, Lior Raz, Peyman Moaadi, Ikumi Yoshimatsu, Hélène Cardona, Sebastian Roché, James Murray, Yuri Kolokolnikov, Bahara Golestani, Kim Kold, Sitara Attaie, Shubham Saraf, James Carroll Jordan, Ryan Baumann, Remi Adeleke, Daniel Adegboyega

Michael Bay lo ha dado todo en su primera colaboración para Netflix. En el fondo es un disparate -el guion brilla por su ausencia y los personajes necesitaban más desarrollo-, pero con tantísima fuerza visual que casi te hipnotiza con su coreografía de destrucción. A eso le añadimos unas gotas de humor que funcionan más veces que no y queda un espectáculo palomitero muy disfrutable.

Crítica en Espinof: '6 en la sombra' es puro Michael Bay: una orgía de acción y disparates para Netflix

'Alita: Ángel de combate'

Dirección: Robert Rodriguez

Reparto: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Jackie Earle Haley, Ed Skrein, Mahershala Ali, Lana Condor, Keean Johnson, Jorge Lendeborg Jr., Eiza González, Leonard Wu, Elle LaMont, Marko Zaror, Jorge A. Jimenez, Billy Blair, Jeff Fahey, Casper Van Dien, Idara Victor, Derek Mears, Rick Yune, Hugo Perez, Alex Livinalli, Neal Kodinsky, Sam Medina, Darcel Danielle, Garrett Warren, Vincent Fuentes, Gregg Berger, Michelle Rodriguez, Edward Norton, Jai Courtney

Hasta cierto punto no deja de ser una especie de episodio piloto de algo mucho más grande que está por ver que llegue a hacerse. Lo que sí tenemos ya es una propuesta impresionante visualmente, dirigida con solvencia por Robert Rodriguez y con una acertada Rosa Salazar en el papel principal, aunque a cambio el guion le impide alcanzar todo su potencial.

Crítica en Espinof: 'Alita: Ángel de combate' es tan impresionante como irregular: funciona como inicio de saga pero deja un sabor agridulce

'Anna'

Dirección: Luc Besson

Reparto: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy, Eric Godon, Eric Lampaert, Pauline Hoarau, Avant Strangel, Jan Oliver Schroeder, Rupert Wynne-James, Réginal Kudiwu, Adrian Can, William Sciortino, Maxence Huet, Lera Abova, Alexander Petrov, Nikita Pavlenko, Anna Krippa, Aleksey Maslodudov, Ivan Franek, Jean-Baptiste Puech, Alison Wheeler, Andrew Howard

Mucho más entretenida que 'Lucy' pese a ser una propuesta mucho más sencillo de lo que aparenta. Sin embargo, su inteligente y juguetona estructura ayuda a convertirla en un pasatiempo que mezcla la acción y el espionaje con soltura para matar una tarde en la que no tienes muy claro lo que quieres hacer.

Crítica en Espinof: 'Anna', un divertido y eficaz pasatiempo de verano que funciona gracias a sus ganas de juerga

'Capitana Marvel'

Dirección: Anna Boden y Ryan Fleck

Reparto: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Gemma Chan, Annette Bening, Lee Pace, Mckenna Grace, Clark Gregg, Djimon Hounsou, Kenneth Mitchell, Lashana Lynch, Rune Temte, Damon O'Daniel, Colin Ford, Algenis Perez Soto, Robert Kazinsky, Chuku Modu, Matthew Maher, Stephen A. Chang, Pete Ploszek, Mark Daugherty, Vik Sahay, London Fuller, Diana Toshiko, Matthew Bellows, Richard Zeringue, Barry Curtis, Nelson Franklin, Patrick Brennan, Patrick Gallagher, Connor Ryan, Duane Henry, Ana Ayora, Stanley Wong, Don Cheadle, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Evans, Stan Lee

Se queda en el pelotón de cola del MCU, pero no abundan las películas de acción en Hollywood últimamente y eso le ha permitido colarse en la lista. Eso no quita que Brie Larson mereciera una historia de orígenes más inspirada, pero al menos sí cuenta con un gran cómplice en Samuel L. Jackson.

Crítica en Espinof: 'Capitana Marvel' es una de las peores películas de Marvel pese a contar con una gran Brie Larson

'Dragon Ball Super: Broly'

Dirección: Tatsuya Nagamine

Una película que se preocupa en expandir los orígenes de su protagonista y lo hace de forma que realmente te interese lo que sucede en pantalla. Luego llegan las inevitables batallas, alcanzando todo su apogeo en una lucha final impresionante pero que puede llegar a cansar un poco, agradeciéndose mucho las pequeñas concesiones al humor para aliviar un poco el asunto.

Crítica en Espinof: 'Dragon Ball Super: Broly' es un buen pasatiempo para fans de la saga, pese a los excesos del combate final

'Espías con disfraz'

Dirección: Troy Quane y Nick Bruno

Una simpática producción animada dentro del cine de espías que se apoya en lo dinámica que resulta la misión que emprenden sus dos protagonistas. Al buen rollo que transmite ayuda lo acertada que resulta la elección de Will Smith y Tom Holland para prestar su voz a dos personajes opuestos que se complementan de maravilla.

'Fast & Furious: Hobbs & Shaw'

Dirección: David Leitch

Reparto: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González, Eddie Marsan, Helen Mirren, Cliff Curtis, Joe Anoa'i, Joshua Mauga, John Tui, Lori Pelenise Tuisano, Ryan Reynolds, Rob Delaney, Kevin Hart, Stephanie Vogt, Viktorija Faith, David Mumeni, Conlan Casal, Ruth Horrocks, Sonia Goswami, Helena Holmes, Julian Ferro, Bernardo Santos, Eliana Sua, Daniel Eghan, Amar Adatia, Manoj Anand, James Merrill, Kyle Leatherberry, Matt Townsend, Leo Ayres, Kishore Bhatt, Adam Ganne, Antonio Mancino, Lampros Kalfuntzos, Martin Bratanov, Jay Waddell, Francesca Fraser, Tom Wu, John MacDonald

Una ida de olla al servicio del talento de sus dos protagonistas y la química entre ambos. Algo amplía el universo de 'Fast & Furious' y sus golpes de humor, aunque bastante obvios, tienden a ser efectivos. Eso sí, las escenas de acción no resultan tan memorables como debería en una cinta de estas características.

Crítica en Espinof: 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw', una simpática fantasmada apoyada en el carisma de Dwayne Johnson y Jason Statham

'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum'

Dirección: Chad Staheski

Reparto: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Anjelica Huston, Laurence Fishburne, Lance Reddick, Asia Kate Dillon, Jason Mantzoukas, Mark Dacascos, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman, Robin Taylor, Tobias Segal, Saïd Taghmaoui, Jerome Flynn, Randall Duk Kim, Margaret Daly, Susan Blommaert

La gran franquicia de acción de los últimos años demostró seguir en plena forma con una tercera entrega que está a punto de caer en el ridículo en algunas escenas, pero logra evitarlo. Reeves está muy bien acompañado y se sigue explorando esa mitología que ha permitido ir creciendo a la saga en lugar de quedarse estancada. Eso sí, que no la estiren ya mucho más, por favor.

Crítica en Espinof: 'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum': un festival de acción extrema en el que sigue brillando su sugestivo universo propio

'Sombra'

Dirección: Zhang Yimou

Reparto: Deng Chao, Sun Li, Ryan Zheng, Guan Xiaotong, Wang Qianyuan, Wang Jingchun, Hu Jun, Lei Wu

Ante todo una película elegante con un cuidado acabado visual por mucho que no haya muchas variantes en el uso de los colores. Eso sí, no es una película vibrante como algunos podrían esperar de una cinta de acción, pero los combates que hay a lo largo del metraje, y que ganan especial intensidad en su tramo final, tienen una fuerza impresionante como resultado de tener a alguien detrás

Crítica en Espinof: 'Sombra': espectáculo y elegancia se dan la mano en esta inspirada épica de Zhang Yimou

'Spider-Man: Lejos de casa'

Dirección: Jon Watts

Reparto: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Jon Favreau, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Angourie Rice, Remy Hii, Martin Starr, J.B. Smoove, Jorge Lendeborg Jr., Cobie Smulders, Numan Acar, Yasmin Mwanza, Joshua Sinclair-Evans, Toni Garrn, Peter Billingsley, Nicholas Gleaves, Claire Rushbrook, Michael de Roos, Jeroen van Koningsbrugge, J.K. Simmons, Joseph Long, Hiten Patel

Una secuela que no llega al nivel de su predecesora, pero sabe mantener sus virtudes con un cruce entre humor y acción de lo más estimulante. Clave para ello es un Tom Holland que lo clava como el trepamuros, abriendo además el camino hacia un futuro muy prometedor que, afortunadamente, no se quedará en nada pese a la disputa entre Sony y Marvel.

Crítica en Espinof: 'Spider-Man: Lejos de casa': una fantástica aventura a la altura del mejor Sam Raimi

'Terminator: Destino oscuro'

Dirección: Tim Miller

Reparto: Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Arnold Schwarzenegger, Gabriel Luna, Diego Boneta, Enrique Arce, Tristán Ulloa, Alicia Borrachero, Tom Hopper, Cassandra Starr, Brett Azar, Edward Furlong

Injusto fracaso el de esta muy entretenida sexta entrega de la saga. Es verdad que bebe mucho de 'El juicio final', resultado de querer ir sobre seguro, pero a cambio lo hace todo con bastante solvencia. Y el regreso de Linda Hamilton deja claro que ella era tan importante o más que Arnold Schwarzengger en la franquicia.

Crítica en Espinof: 'Terminator: Destino oscuro': una entretenidísima secuela que no arriesga y recupera lo mejor de la saga

'Vengadores: Endgame'

Dirección: Anthony y Joe Russo

Reparto: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Josh Brolin, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman, Tom Holland, Zoe Saldana, Evangeline Lilly, Tessa Thompson, René Russo, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Danai Gurira, Benedict Wong, Pom Klementieff, Dave Bautista, Letitia Wright, John Slattery, Tilda Swinton, Jon Favreau, Hayley Atwell, Natalie Portman, Marisa Tomei, Taika Waititi, Angela Bassett, Michelle Pfeiffer, William Hurt, Cobie Smulders, Sean Gunn, Winston Duke, Linda Cardellini, Maximiliano Hernández, Frank Grillo, Hiroyuki Sanada, Tom Vaughan-Lawlor, James D'Arcy, Jacob Batalon, Vin Diesel, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow, Robert Redford, Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Ross Marquand, Emma Fuhrmann, Michael James Shaw, Terry Notary, Yvette Nicole Brown, Callan Mulvey, Taylor Patterson, Ken Jeong, Ty Simpkins, Stan Lee

Un impresionante colofón para una gran etapa del MCU. Hay un puñado de grandes escenas de acción a lo largo del relato, pero es en su tramo final cuando todo alcanza otro nivel. Es cierto que hay algún detalle cantoso -lo de reunir a todas las superheroínas tiene mucha fuerza pero también es de lo más gratuito-, pero todo resulta claro y la épica está muy bien medida por los Russo.

Crítica en Espinof: 'Vengadores: Endgame': un excelente colofón para el MCU, puntualmente innovador pero sobrado de épica

'Venganza bajo cero'

Dirección: Hans Petter Moland

Reparto: Liam Neeson, Laura Dern, Emmy Rossum, Julia Jones, William Forsythe, Elysia Rotaru, Tom Bateman, Aleks Paunovic, John Doman, Domenick Lombardozzi, Raoul Trujillo, Ben Hollingsworth, Emily Maddison, Nathaniel Arcand, Victor Zinck Jr., Arnold Pinnock, Wesley MacInnes, Chris Logan, Bradley Stryker, Tom Jackson, Micheál Richardson, Elizabeth Thai, Loretta Walsh, Glen Gould, Jim Shield, Nels Lennarson, Dani Alvarado, Ben Sullivan, Lucy Ssuubi

Un thriller de acción atípico con una fuerte carga de humor, algo que ayuda a darle un toque de distinción respecto a otras propuestas similares pero que también puede desconcertar a algunos espectadores. Un cóctel peculiar que quizá requería de algo más de empuje por parte de Neeson, pero más que suficiente para pasar un buen rato.

Crítica en Espinof: 'Venganza bajo cero': un simpático thriller donde acción y humor no terminan de cuajar