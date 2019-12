Las 27 mejores películas de acción de la década (2010-2019)

Este diciembre no sólo despedimos un nuevo año; también nos toca sentir el peso de la edad sobre los hombros y decir adiós a una década que nos ha dado una ración de cine de todos los colores y sabores —algunos más desagradables que otros—. ¡Y qué mejor manera de dar el salto al 2020 que con una dosis extra de listas!

Ha sido duro, muy duro, pero a continuación os traigo mi selección personal con las mejores películas de acción que han pasado a través de nuestras retinas entre los años 2010 y 2019. Un compendio de 27 títulos en el que sangre, pólvora, huesos rotos y bocas partidas se abrazan con ese espectáculo que sólo puede ofrecernos el séptimo arte. ¡Manos a la obra!

'El hombre sin pasado' ('Ajeossi', 2010)

Dirección: Lee Jeong-beom

Reparto: Won Bin, Kim Sae-ron, Kim Tae-hoon, Won Bin, Kim Tae-hoon, Won Bin

Arrancamos nuestra selección con la mejor acción de la década sumergiéndonos en la impoluta industria surcoreana de la mano de Lee Jeong-beom y su descomunal 'El hombre sin pasado'; una clase magistral que contiene lo mejor del thriller del país asiático, la poesía visual que suele asociarse a su cine, y unas estilizadas y violentas secuencias de acción que quitan el hipo. Un claro ejemplo de por qué el colectivo cinéfilo tiene en tan alta estima a Corea del Sur.

Crítica en Espinof: Añorando estrenos: 'El hombre sin pasado' de Lee Jeong-beom

'Origen' ('Inception', 2010)

Dirección: Christopher Nolan

Reparto: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Tom Hardy

A Christopher Nolan se le ama o se le odia. En mi caso, tengo en alta estima al director británico, y no puedo hacer más que ensalzar su 'Origen' como una de las mejores cintas de acción de la década. Más allá de su fantástico reparto y de sus espectaculares set-pieces, que se sirven de un delicioso gusto por lo práctico y de un tratamiento visual impecable, su componente sci-fi es el que pone la guinda en un pastel que devorar una y otra vez.

Crítica en Espinof: Christopher Nolan: 'Origen', la creación de los sueños

'Indomable' ('Haywire', 2011)

Dirección: Steven Soderbergh

Reparto: Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Douglas, Channing Tatum, Michael Fassbender, Antonio Banderas

Entrada impopular. Puede que 'Indomable' no sea uno de los mejores trabajos de Soderbergh, y puede que a nivel argumental peque de abusar de clichés y terrenos comunes, pero el austero tratamiento que el director de Atlanta da a sus secuencias de acción es, realmente, para quitarse el sombrero. Gina Carano y sus peleas secas, realistas y carentes de ruido compensan casi todos sus potenciales defectos.

Crítica en Espinof: 'Indomable', venganza con patadas voladoras

'Hanna' (2011)

Dirección: Joe Wright

Reparto: Saoirse Ronan, Eric Bana, Cate Blanchett, Tom Hollander, Olivia Williams, Jason Flemyng

Otra cinta con un tratamiento de la acción atípico y peculiar es esta 'Hanna', que Joe Wright dirigió con un buen gusto intachable tanto para el drama como para los momentos más movidos. La pelea en plano secuencia en el metro habla por sí sola, pero para quienes pidan algo más que justifique su inclusión entre lo mejor de la década, podemos acudir a Saoirse Ronan, Cate Blanchett, o a la brutal banda sonora cortesía de los Chemical Brothers.

Crítica en Espinof: 'Hanna', la sensibilidad de una fría asesina

'Redada asesina' ('Serbuan Maut', 2011)

Dirección: Gareth Evans

Reparto: Iko Uwais, Doni Alamsyah, Joe Taslim, Yayan Ruhian, Pierre Gruno, Ray Sahetapy

No diga acción, diga Indonesia. Y es que el país asiático nos ha regalado, de la mano del británico Gareth Evans, dos de las grandes catedrales del cine de artes marciales que nos ha regalado no sólo esta década, sino la historia del cine. La primera de ellas es 'The Raid', llamada en nuestras tierras 'Redada asesina'; una auténtica joya protagonizada por Iko Uwais en la que cada golpe, cada contusión y cada hueso roto duelen como si fuesen reales. Una delicia con una planificación y una fisicidad brutales.

Crítica en Espinof: Cine en el salón: 'Redada asesina', BRUTAL

'Fast & Furious 5' ('Fast Five', 2011)

Dirección: Justin Lin

Reparto: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Elsa Pataky

Con 'Fast Five', la saga 'A todo gas' experimentó su gran punto de inflexión. Con Justin Lin de nuevo al volante, este thriller de acción y atracos a las cuatro ruedas elevó la fórmula a la enésima potencia añadiendo un extra de espectacularidad, incorporando a un Dwayne Johnson impagable al reparto, y regalándonos una de las mejores set-pieces que nos ha regalado la franquicia: la del robo de la cámara acorazada en Río.

Crítica en Espinof: 'Fast & Furious 5', aparatosa bobada

'Misión imposible: Protocolo fantasma' ('Mission: Impossible - Ghost Protocol', 2011)

Dirección: Brad Bird

Reparto: Tom Cruise, Paula Patton, Jeremy Renner, Simon Pegg, Michael Nyqvist, Anil Kapoor, Léa Seydoux

Si 'Fast Five' marcó un antes y un después para su saga, 'Protocolo fantasma' supuso la misma revolución para la franquicia 'Misión: Imposible'. De la mano de Brad Bird y con un Tom Cruise convertido en el efecto especial viviente por antonomasia, la cuarta aventura de Ethan Hunt mantuvo intacta su esencia de espionaje de corte clásico, pero elevó las apuestas en cuanto a la acción se refiere, haciendo historia con la descomunal secuencia de la escalada y la tormenta de arena en Dubai. Brutal.

Crítica en Espinof: 'Misión Imposible - Protocolo Fantasma', la mejor de la saga

'Jack Reacher' (2012)

Dirección: Christopher McQuarrie

Reparto: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins, Robert Duvall, Werner Herzog, David Oyelowo

No va a ser la última vez que veamos a Christopher McQuarrie en esta lista y, lo que es aún mejor, en las próximas menciones también estará acompañado de Tom Cruise. Y es que director y actor parecen haber nacido para trabajar juntos y brindar a los fans de la acción delicias como 'Jack Reacher'; una adaptación que extrae oro de las novelas originales de Lee Child gracias al carisma de su protagonista y a una dirección que derrocha nervio y estilo.

Crítica en Espinof: 'Jack Reacher', Tom Cruise reparte justicia

'Skyfall' (2012)

Dirección: Sam Mendes

Reparto: Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Bérénice Marlohe, Albert Finney

Su nombre es Bond, James Bond, y de la mano de Sam Mendes, Daniel Craig alcanzó el cénit de su etapa como 007 en una 'Skyfall' soberbia se mire por donde se mire. Porque si el estudio de personaje casi psicoanalítico que propone el largometraje es es brillante, sus estilizadas secuencias de acción son de otro planeta; sobre todo gracias a la labor de un Roger Deakins tan deslumbrante como de costumbre. Para el recuerdo queda ese clímax forjado a base de fuego y oscuridad.

Crítica en Espinof: Daniel Craig es 007 | 'Skyfall', reimaginar la nostalgia

'Dredd' (2012)

Dirección: Pete Travis

Reparto: Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey, Wood Harris, Warrick Grier, Domhnall Gleeson

'Dredd' pasó sin pena ni gloria por las salas de cines, pero con el paso del tiempo se ganó el merecido estatus de culto gracias al boca oreja y al mercado doméstico. Y es que esta nueva adaptación de las viñetas de 2000 AD tiene todo lo que no tuvo la versión del 95 protagonizada por Sylvester Stallone: es una auténtica salvajada con una premisa directa y sencilla, entretiene que da gusto y el juez, jurado y ejecutor protagonista no se quita el casco en toda la película. Así sí.

Crítica en Espinof: Cómic en cine: 'Dredd', de Pete Travis

'The Grandmaster' ('Yi dai zong shi', 2013)

Dirección: Wong Kar-Wai

Reparto: Tony Leung Chiu Wai, Zhang Ziyi, Zhao Benshan, Chang Chen, Brigitte Lin, Zhang Jin

Sólo un maestro de la narrativa audiovisual y del tratamiento hiperestilizado de la imagen como Wong Kar-Wai es capaz de convertir un biopic centrado en la figura del maestro de Bruce Lee en una auténtica obra de arte en la que el cine más puro y visual convive con las ensaladas de tortas más hermosas y espectaculares que podamos llevarnos a la boca. Violencia y belleza sí pueden ser sinónimos.

Crítica en Espinof: 'The Grandmaster', el arte del kung-fu según Wong Kar-Wai

'The Guest' (2014)

Dirección: Adam Wingard

Reparto: Dan Stevens, Maika Monroe, Leland Orser, Lance Reddick, Sheila Kelley, Brendan Meyer

Sin tirar de nostalgia de baratillo y con un estilazo que ya lo quisieran muchos, Adam Wingard firmó en 2014 una auténtica oda al cine de acción ochentero que, además, es una de las cintas más cool que hayamos visto durante los últimos años. Sólo por ver a Dan Stevens repartir estopa convertido en una auténtica máquina de matar que poco tiene que envidiar al T-800, 'The Guest' ya merece un puesto en esta lista.

Crítica en Espinof: 'The Guest', el carisma del mal ochentero

'The Raid 2' ('Serbuan Maut 2: Berandal', 2014)

Dirección: Gareth Evans

Reparto: Iko Uwais, Arifin Putra, Alex Abbad, Oka Antara, Tio Pakusodewo, Julie Estelle

Cuando creíamos que nada podía superar al recital de tollinas que Gareth Evans nos brindó con 'The Raid', el británico se sacó de la manga una secuela que huyó de la sencillez de su predecesora para dar forma a un largometraje que, merecidamente, se etiquetó como 'El padrino' del cine de artes marciales. Dos horas y medias de thriller criminal aderezado con unas secuencias de combate como no habíamos visto antes, y con un buen puñado de momentos capaces de desencajar mandíbulas.

'John Wick (Otro día para matar)' ('John Wick', 2014)

Dirección: Chad Stahelski, David Leitch

Reparto: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Willem Dafoe, Dean Winters, Adrianne Palicki

Que el estreno de la primera 'John Wick' en España se hiciese de tapadillo, directamente en televisión, no impidió que dentro de nuestras fronteras también se convirtiese en un auténtico clásico moderno. Porque, ¿quién mejor que un dúo de especialistas reconvertidos en directores para revolucionar el cine de acción norteamericano de la mano de Keanu Reeves? Acción estilizada y física, personajes carismáticos, y un lore de lo más enigmático para una auténtica orgía de muerte y destrucción.

Crítica en Espinof: 'Otro día para matar (John Wick)', construir una leyenda

'Al filo del mañana' ('Edge of Tomorrow', 2014)

Dirección: Doug Liman

Reparto: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Jonas Armstrong, Brendan Gleeson

De nuevo, una colaboración entre Tom Cruise y Christopher McQuarrie, en este caso haciendo las veces de guionista, se gana un hueco en esta lista —y aún quedan unas cuantas—. Adaptando 'All You Need is Kill' de Hiroshi Sakurazaka, 'El filo del mañana' abraza la ciencia ficción y los cánones narrativos propios del videojuego en una suerte de 'Atrapado en el tiempo' cargada hasta arriba de acción futurista. Y encima tiene a Emily Blunt dando caña.

Crítica en Espinof: Ciencia-ficción: 'Al filo del mañana', de Doug Liman

'Misión imposible: Nación secreta' ('Mission: Impossible - Rogue Nation', 2015)

Dirección: Christopher McQuarrie

Reparto: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Jeremy Renner, Sean Harris, Ving Rhames, Alec Baldwin

Tom Cruise enganchado en la puerta de un avión en pleno despegue, sin trampa ni cartón. Este es el nivel de locura que presenta 'Misión: Imposible - Nación secreta', la quinta entrega de las aventuras de Ethan Hunt, ahora conducida por un Christopher McQuarrie que llevó la franquicia un paso más allá. Intriga de espías elevada a la enésima potencia con set-pieces de infarto y una incorporación al reparto de esas que no se pagan con dinero, llamada Rebecca Ferguson.

Crítica en Espinof: 'Misión: imposible - Nación secreta', encadenados

'Hardcore Henry' (2015)

Dirección: Ilya Naishuller

Reparto: Sharlto Copley, Danila Kozlovsky, Haley Bennett, Andrei Dementiev, Darya Charusha

No diga "videojuego", diga 'Hardcore Henry'. La experiencia de acción en primera persona definitiva llegó de la madre Rusia, y se rodó con un rig demencial compuesto por varias cámaras GoPro Hero3 Black Edition. Puede que narrativamente no sea lo más refinado del mundo, pero su propuesta cien por cien POV sorprende por lo estimulante y por lo bien que aguanta este tipo de lenguaje durante una hora y media de proyección. Adrenalina en vena.

Crítica en Espinof: 'Hardcore Henry', sobredosis de adrenalina sin cortar

'Mad Max: Furia en la carretera' ('Mad Max: Fury Road', 2015)

Dirección: George Miller

Reparto: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Angus Sampson, Zöe Kravitz

No voy a contaros nada que no sepáis ya, o que no se haya dicho sobre 'Mad Max: Furia en la carretera'. Lo que si que voy a hacer es reivindicarla no sólo como la mejor película de acción de la década, sino como el mejor largometraje que nos han dado los últimos diez años independientemente de su género. Una auténtica clase magistral de narración en imágenes que merece ser estudiada en todas y cada una de las escuelas del cine del planeta. Gloria bendita a la última dirigida por un septuagenario.

Crítica en Espinof: 'Mad Max: Furia en la carretera', el puñetazo encima de la mesa de George Miller

'El despertar de los dragones (SPL2)' ('Saat po long 2', 2015)

Dirección: Soi Cheang

Reparto: Tony Jaa, Wu Jing, Louis Koo, Max Zhang, Simon Yam, Andrew Ng, Ken Lo, Jun Kung

No me avergüenza admitir que lloré como una Magdalena viendo 'SPL2' cuando la vi en el pantallón del Auditori durante el Festival de Sitges 2016. No tuvo nada que ver con su historia criminal ni con la empatía generada hacia sus personajes, sino con la salvaje secuencia de combate de su clímax; una interminable sinfonía de golpes, contusiones y huesos rotos a ritmo del Verano de Vivaldi que jamás creí ver en una sala de cine. Alucinante.

'John Wick: Pacto de sangre' ('John Wick: Chapter 2', 2017)

Dirección: Chad Stahelski

Reparto: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Common, Ian McShane, Ruby Rose, Peter Stormare

El anuncio de una secuela de 'John Wick', para muchos, cayó como agua de mayo. Personalmente, no esperaba una revolución respecto a la primera entrega, pero Chad Stahelski —esta vez sin David Leitch—, siguiendo la sencilla premisa del "más grande y mejor", apostó por estilizar aún más el tratamiento visual, expandir el universo de asesinos en el que se ambienta la saga y confeccionar unas secuencias de acción que dejan a las de la original en pañales.

Crítica en Espinof: 'John Wick: Pacto de sangre', más brutal, igual de entretenida

'Atómica' ('Atomic Blonde', 2017)

Dirección: David Leitch

Reparto: Charlize Theron, James McAvoy, Eddie Marsan, John Goodman, Toby Jones, James Faulkner

Mientras Chad Stahelski se encargaba de John Wick, David Leitch decidió pasarse al reverso femenino de la acción con 'Atómica' de la mano de una Charlize Theron sin nada que envidiar a los action-heros masculinos. Puede que su narrativa sea innecesariamente enrevesada, pero su ambientación berlinesa ochentera, el carisma de su protagonista y pasajes como la brutal paliza rodada en plano secuencia en el interior de un edificio bien la hacen merecer un puesto en esta selección.

Crítica en Espinof: 'Atómica': sexy, violenta e innecesariamente complicada

'Baby Driver' (2017)

Dirección: Edgar Wright

Reparto: Ansel Elgort, Lily James, Jamie Foxx, Jon Hamm, Kevin Spacey, Eiza González, Jon Bernthal

Un musical de acción a las cuatro ruedas. Pocas descripciones podrían encajar mejor con este descomunal ejercicio de estilo de un Edgar Wright que vuelve a demostrar que nadie planifica con el montaje en mente del modo que él lo hace. Secuencias de conducción de lo más estimulantes, unos personajes encantadores con los que es fácil conectar, una banda sonora de esas que hacen que menees el pie inconscientemente y un reparto a la altura de las circunstancias hacen el resto.

Crítica en Espinof: 'Baby Driver': una orgía fílmico-musical irrepetible

'Jailbreak' (2017)

Dirección: Jimmy Henderson

Reparto: Celine Tran, Jean-Paul Ly, Laurent Plancel, Sok Visal, Lida Duch, Dara Our

Una prisión en pleno motín tomada por los reclusos, un equipo de fuerzas especiales enviado a controlar la situación y un preso testigo amenazado de muerte. Con estos componentes, Jimmy Henderson da forma a esta película de artes marciales made in Camboya que, siguiendo la estela de 'The Raid' —aunque sin llegar a su nivel— demuestra que otras industrias cinematográficas pueden poner en jaque a la férrea maquinaria estadounidense.

'The Night Comes for Us' (2018)

Dirección: Timo Tjahjanto

Reparto: Joe Taslim, Iko Uwais, Julie Estelle, Sunny Pang, Zack Lee, Shareefa Daanish, Abimana Aryasatya

Coge a un director especializado en cine de género como Timo Tjahjanto, súmale a parte del reparto de 'The Raid' y su secuela —como Talsim, Uwais y Estelle—, quita todo tipo de filtro y contención de la fórmula, y tendrás una de las salvajadas más grandes que nos ha dado el cine de artes marciales durante los últimos tiempos. Porque en este recital —o más bien carnicería— cualquier objeto imaginable es un arma potencial con la que destruir de la forma más horripilante posible a nuestros enemigos. Los gritos y los aplausos durante su proyección en Sitges hace un par de años aún resuenan en la sala.

Crítica en Espinof: ‘The Night Comes for Us’: la enciclopedia ilustrada de acción ultra-violenta de Netflix también es su mejor estreno del año

'Upgrade' (2018)

Dirección: Leigh Whannell

Reparto: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Simon Maiden, Benedict Hardie

'Upgrade' es un cóctel de lo más peculiar. Es un thriller de venganzas a la antigua usanza, una cinta de ciencia ficción con una premisa desmadrada —que incluye aumentos cibernéticos—, tiene un humor negro como el carbón, unas secuencias de acción salvajes y un tratamiento visual a la vanguardia del género. Ganó —y con razón— el Premio del Público en el Festival de Sitges, y es que sólo por ver a Logan Marshall-Green partir cráneos con movimientos robóticos, ya merece todas nuestras reverencias.

Crítica en Espinof: 'Upgrade': un grandioso festival de acción sci-fi destinado a convertirse en clásico de culto

'Misión Imposible: Fallout' ('Mission: Impossible - Fallout', 2018)

Dirección: Christopher McQuarrie

Reparto: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan

Como encaramarse a un avión y jugarse el tipo no era suficiente, Tom Cruise y Christopher McQuarrie decidieron que el siguiente paso era hacer un salto HALO y rodarlo para poner la guinda en ese pastel que es la sexta parte del periplo de Ethan Hunt y compañía. Una obra cumbre del cine de acción contemporáneo que lleva la saga aún más lejos en todos los sentidos cuando parecía, efectivamente, una misión imposible.

Crítica en Espinof: ‘Misión: Imposible - Fallout’ corona la saga con una obra cumbre del cine de acción

'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum' ('John Wick: Chapter 3 - Parabellum', 2019)

Dirección: Chad Stahelski

Reparto: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Anjelica Huston, Laurence Fishburne, Lance Reddick

La cosa va de franquicias y de una regularidad envidiable en cuanto a calidad se refiere, porque clausuramos esta lista con la tercera y aún más disparatada si cabe 'John Wick'. Con 'Parabellum', Chad Stahelski opta por la autoconsciencia plena y transforma la mitología y las secuencias de acción del Wickverso en una auténtica locura propia de un episodio de los Looney Tunes para adultos; y es que no todos los días se utilizan caballos como arma y se sale airoso del intento.

Crítica en Espinof: 'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum' es una catedral del cine de acción, salvaje y autoconsicente