‘The Night Comes for Us’: la enciclopedia ilustrada de acción ultra-violenta de Netflix también es su mejor estreno del año

Timo Tjahjanto ha logrado lo imposible con su última salvajada y ‘The Night Comes for Us’ se ha convertido de manera completamente inesperada en la película más trepidante del año en Netflix.

Hace un par de temporadas recibimos con los brazos abiertos la llegada de 'Headshot' a la plataforma, una buena forma de saciar la sed de esa nueva entrega de 'Redada Asesina' que nunca llegará. Aquella película protagonizada por Iko Uwais sería (de momento) el último largometraje de Tjahjanto junto a su compañero Kimo Stamboel, con el que hasta entonces firmaban sus trabajos bajo el seudónimo de The Mo Brothers.

Seis mares y una pequeña dama

La nueva película de Timo Tjahjanto cuenta la historia de Ito, un despiadado asesino al servicio de los bajos fondos más exclusivos que se dará de bruces con una decisión que le proporcionará un 99'99% de posibilidades de perder la vida. Pero mientras hay vida, hay esperanza.

‘The Night Comes for Us’, en el fondo, ya la has visto muchas veces. Asesino-máquina de matar-semi-dios-inmortal echa un vistazo a su vida y decide cambiar de rumbo de manera radical. Lo que no has visto tantas veces en una historia de este tipo es la forma de contarlo. Parece que Tjahjanto planifica cada secuencia de la película en función al dolor físico que puedan soportar tanto sus personajes como esa audiencia que, o bien apartará la mirada de la pantalla durante la mitad de sus dos horas, o bien aplaudirá y aullará hasta que sus vecinos pidan un poco de respeto.

Puede que sea cierto que la capacidad interpretativa de la estrella de las artes marciales vista recientemente en 'Milla 22' no esté a la altura de los mejores actores del método, pero carisma le sobra y, sinceramente, el traje le sienta mejor que a muchos de nosotros. A pesar de todo, esto no es la película de Iko Uwais, así que se trata de un peaje no demasiado caro si tenemos en cuenta que el peso de la historia recae en el siempre eficaz Joe Taslim, alma de la película y otro terminator de carne y hueso capaz de matar de cualquier manera imaginada por la mente humana.

Deja la sangre correr

Hay tantos detalles de calidad en la narrativa de la película, que consiguen que una descarnada pelea a vida o muerte sea en realidad la guinda a un plano secuencia o a una transición in situ al más puro estilo Castellari. Todo ello sin perder el romanticismo del John Woo de oro a través de los deseos de unos Ringo Lam o Tsui Hark pasados de madre como invitados de lujo a una entrega de 'Masters of Horror'.

Donde la película muestra todas sus cartas sin complejos, más allá del gore extremo absolutamente demencial y necesario, es en el comportamiento vital de unos personajes que parecen regenerar sus energías al más puro estilo videojuego, esperando a cubierto unos instantes para recuperar el aliento y llenar de nuevo su barra de energía.

‘The Night Comes for Us’ es salvaje, violenta, demencial, sangrienta y brutalmente explícita. Es la fiesta de Halloween por la que nadie apostaba y donde mejor lo puedes pasar esta noche.