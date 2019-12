Las 11 mejores comedias de 2019

No ha sido un mal año para un género que siempre está por detrás (vale, no tanto como el terror) del resto, pero 2019 nos ha dejado comedias estupendas. En los cines o en las plataformas, para público adulto o para todo el mundo, surrealistas o biográficas, estas han sido las mejores comedias de 2019. Obviamente no están todas las que son, pero son todas las que están.

Un año de risas

Cuando uno vive fuera del territorio en que habita el grueso de sus compañeros de redacción, tiene alguna limitación a la hora de apostar o destacar sus comedias (o lo que sea) del año, porque algunos títulos solamente se han visto a través de festivales, como la fabulosa comedia negra de Quentin Dupieux, 'Le Daim', que a pesar de haber gustado bastante en Sitges no ha terminado (de momento) de ver la luz en España. Otra que solo se ha visto (de momento) en festivales ha sido 'Amigo', que está arrasando en todos los festivales donde se asoma con total merecimiento.

Por supuesto, hay un montón de títulos que pisan varios géneros, y en ese caso uno nunca sabe si decantarse por incluirlos o no. Casos como los de '¡Shazam!' o 'In Fabric', de Peter Strickland, dos tipos de comedia radicalmente opuestas que también pertenecen a otros géneros además del cómico. Vamos a ver con qué películas nos encontramos en una lista que, como siempre, traerá polémica.

'Érase una vez en Hollywood'

Al final, solo al final, se entiende que la última película de Quentin Tarantino es algo más que un lugar donde quedarse a vivir una vez jubilado. Y es que su fábula californiana es, en realidad, un chiste. Uno muy largo (aunque habrá que ver qué hay de cierto en esas siete horas supuestamente destinadas a Netflix), un chiste interminable, que se va por las ramas cuando y cuanto le viene en gana, pero que tiene un remate espectacular diseñado para reventar de risas a la platea. Como si al personaje que interpretaba en 'Desperado' le hubieran dado carta blanca. A su manera, genial.

Crítica en Espinof: 'Érase una vez en Hollywood' por John Tones.

'Puñales por la espalda'

Sin necesidad de salirse (demasiado) de las cuatro(cientas) paredes de esa mansión del crimen y completamente ajena a cualquier vicio "meta", la nueva película del talentoso narrador Rian Johnson nos abre las puertas de par en par a una tarde de las de antes. Todo lo que hay tras estas puñaladas traicioneras es mucho más grande de lo que su modesta propuesta parece ofrecer en realidad. Johnson, autor que nunca ha necesitado mirarse en ningún espejo, se saca de la manga un whodunit 100% clásico. No necesita moderneces ni tampoco una narrativa de las que estamos acostumbrados a padecer en los estrenos comerciales. Si no es el mejor reparto del año al menos sí es el que mejor se lo pasa.

Crítica en Espinof: 'Puñales por la espalda'.

'La oveja Shaun. La película: Granjaguedón'

Tras el fiasco de su anterior película, Aardman regresa a lo que mejor sabe hacer: llenar de corazón a sus figuras y a sus historias.

La secuela de la segunda mejor película del estudio se convertirá con todo merecimiento en la tercera mejor película del estudio. Slapstick en la tercera fase y un frenesí de referencias geniales desde el primer al último plano y la mejor película de animación del año otra vez. Magia blanca.

Crítica en Espinof: 'La oveja Shaun. La película: Granjaguedón'

'Ventajas de viajar en tren'

La endiablada muñeca rusa de locura y croquetas que brinda el debut de Aritz Moreno es marciana, arriesgada y tan divertida y aterradora como jamás habría imaginado ni el más fiel lector de la novela de Antonio Orejudo. El director se apoya en un libreto de Javier Gullón que sabe coger lo mejor de cada casa y prepara una esquizofrénica aventura que nunca se toma un respiro. Y luego están las fantásticas interpretaciones de un reparto absolutamente entregado, dando el do de pecho con unas interpretaciones intensas y pasadísimas de rosca. Casi tanto como una película excesiva y grosera, un viaje de alta velocidad hacia el absurdo y los rincones más oscuros de la mente. Como para no reírse. Con permiso de Almodóvar, la gran película nacional del año.

Crítica en Espinof: 'Ventajas de viajar en tren'.

'La favorita'

Después de cuatro trabajos mano a mano con Efthymis Filippou a las letras, Yorgos Lanthimos confirma con 'La favorita' que ante todo es director.

La dificultad era doble porque aquí parte de un guión 100% ajeno, pero su sello personal está presente en todo momento. Ángulos de cámara, planificación, movimiento, bailes de mierda, carreras de patos y ese plano de cierre donde uno termina por escuchar sus risas detrás de la pantalla. Como ya existe 'Langosta', ni es su primera comedia ni tampoco su mejor película. Pero menudo trabajo.

Crítica en Espinof: 'La favorita'.

Chicos buenos

Lo que podría haber consistido en una mecánica repetitiva que apuntase directamente a un objetivo común, se convierte en una aventura vertiginosa llena de carcajadas y de obstáculos de corrección sabiamente esquivados, aunque más que esquivar, 'Chicos buenos' derriba a patadas los muros de lo políticamente correcto. Y Eisenberg y Stupnitsky lo hacen sin olvidar en ningún momento que sus protagonistas son unos niños inocentes, utilizando esa inocencia como arma arrojadiza.

Todo lo que uno puede decir de un trabajo tan redondo como 'Chicos buenos' es poco. Ágil, bien escrita, divertida y, atención, por debajo de los noventa minutos.

Crítica en Espinof: 'Chicos buenos'.





'Yo soy Dolemite'

2019 ha sido un año de homenajes al cine (Tarantino o Almodóvar ya presentaron sus particulares "Érase una vez...") al que se suma el triunfal regreso de la verdadera pantera negra de las risas: Eddie Murphy.

Bien, respaldado por los guionistas de 'Ed Wood', 'Man on the Moon', 'El escándalo de Larry Flint' o 'Este chico es un demonio', Murphy saca todo su flow a las órdenes de Craig Brewer, que repetirá en la secuela de 'El príncipe de Zamunda'. No dejes pasar esta increíble (y dulcificada, pero qué más da) y estupenda historia de soñadores que funciona perfectamente como precuela espiritual de 'Bowfinger' y afrosecuela de 'Ed Wood'. Tiene ritmo, repartazo, funk y buenísima onda.

Crítica en Espinof: 'Yo soy Dolemite'.

'Parásitos'

Que una película tan macabra, tan diabólica y tan crítica logre ser una mezcla perfecta de géneros donde la comedia más amarga destaca por encima del resto, es un gozo. Si encima ha llegado a más público que ninguna otra película parecida en mucho, mucho tiempo, es un milagro.

En cierto modo, estamos ante 'La muerte de Stalin' de este año. Que nunca se nos escape un año sin una exquisita dosis de mala uva. Venga, ya tenéis una película favorita de Bong Joon-ho para todo el mundo.

Crítica en Espinof: 'Parásitos'

'One Cut of the Dead'

Tienes que estar dispuesto a pagar el precio del viaje.

'One cut of the dead' no es fácil de digerir, pero porque cumple su cometido desde el primer al último plano.

A poco que te hayas mantenido más o menos al margen de la historia (¡lo conseguí!) vas a terminar gozando con esta pandilla de locos con demasiada pasión por lo suyo. Exactamente lo mínimo que exige esa profesión.Un casting impecable y un personaje principal maravilloso terminarán por ver recompensados su encomiable esfuerzo. Nosotros también.

Crítica en Espinof: 'One Cut of the Dead'.

'Súper empollonas' (Booksmart)

Mucho más que una 'Supersalidos' en clave femenina, el luminoso debut de Olivia Wilde es un esperanzador ejercicio de comedia estudiantil que no necesita parecerse a ningún otro. Apoyada en un guión de Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel y Katie Silberman, y con dos extraordinarias interpretaciones protagonistas a cargo de Kaitlyn Dever y Beanie Feldstein, 'Booksmart' es un soplo de aire fresco inesperado, inteligente y con verdadero valor emocional, tanto para los personajes como para el espectador. Secundarios gloriosos, cameos fastuosos y un sentido de la fraternidad y la fidelidad muy por encima de la media. Un 'Jo, qué noche' en vísperas de día de graduación. Una comedia extraordinaria.

Crítica en Espinof: 'Súper empollonas'.

'La casa de Jack' (The House that Jack Built)

Resumen (literal) de 30 años de trabajo en forma de obra total y descenso a los infiernos de la mano del mismísimo Adolf Hitler.

Esta Capilla Sixtina del serial killer es una clase magistral de historia del arte impartida por Jack el destripador, y el tono de comedia negra definitiva no impide que se hiele la sangre ante alguno de los momentos más inesperados y bizarros que hayamos visto en una sala de cine comercial. No se libra nadie del disparo más certero del danés y de otro trabajazo del chileno Manuel Alberto Claro. Extraordinaria.

Crítica en Espinof: 'La casa de Jack'.