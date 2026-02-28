"Si no ocurre ganamos 7000 millones". El CEO de Warner no tiene claro que llegue a cerrarse la venta a Paramount, pero tampoco parece muy preocupado

Si creías que con el último e inesperado giro de los acontecimientos en la venta de Warner Bros. se había acabado el drama, siento decirte que estás muy equivocado. Y es que la filtración de una grabación en la que el mandamás de la compañía, David Zaslav, habla con miembros de la directiva, ha revelado que el CEO calcula que el proceso de compra por parte de Paramount Skydance podría demorarse entre 6 y 18 meses... si es que llega a hacerse efectivo.

Dinerito fresco

Tal como recoge Business Insider, Zaslav ha celebrado la operación en la que Paramount ha superado la oferta de Netflix, anterior compradora de Warner Bros., pagando 31 dólares por acción frente a los 27,75 dólares que ofrecía el streamer, lo cual hace un total de 111 000 millones de dólares. Con este montante, Paramount se haría con Warner Bros. Pictures y Television, HBO, HBO Max y todos los canales lineales de televisión por cable de WBD, incluyendo la codiciada CNN.

Así ha hablado Zaslav sobre la adquisición y su imperiosa necesidad en caso de querer sobrevivir entre unos competidores cada vez más férreos y poderosos.

Juntos podemos ser una gran compañía. No es fácil, pero estamos creciendo y nos estamos haciendo más fuertes. Y vosotros, chicos, sois la envidia de todos en este negocio.

Si Warner Bros quiere sobrevivir, necesitamos ser más grandes y necesitamos ser globales. Algunas de esas compañías [rivales] están creciendo tanto que podrían arrollarnos.

Pero ojo, porque la verdadera bomba ha llegado cuando el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery ha sugerido que el acuerdo podría no llegar a buen puerto debido, entre otras cosas, a los organismos reguladores. No obstante, para él y su empresa, esta sería lo que los angloparlantes suelen denominar como una win-win situation en la que saldrían ganando igualmente, ya que la cancelación de la compra implicaría una compensación de 7 000 millones de dólares por parte de Paramount Skydance.

El acuerdo podría no cerrarse. Si no se cierra, ganamos 7 000 millones y volvemos al trabajo.

Quienes ya se han beneficiado de el bandazo que ha dado la operación ha sido la gente de Netflix ya que, según cuentan en The Wrap, Paramount ya ha desembolsado la compensación económica por la ruptura de las negociaciones y la operación con Warner Bros., valorada en 2 800 millones de dólares. Parece que está ganando todo el mundo, ahora solo falta comprobar si también ganará el cine.

