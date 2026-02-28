En 3 días llega a Netflix una genial vuelta de tuerca a un clásico ochentero. Acción, robots y lucha obrera en un blockbuster que fue injustamente tratado en cines

Hay películas que no terminan de brillar en cines, pero que consiguen tener una segunda vida e incluso ganarse definitivamente al público con su llegada a streaming. Esto es un poco lo que espero que le ocurra a 'Transformers One' ahora que finalmente podremos verla en Netflix, porque en mi opinión fue muy injustamente ignorada cuando se estrenó en cines en 2024.

Un reinicio más que digno

Tomando como base la serie clásica de los 1980, la película de Josh Cooley buscaba explorar los orígenes de Optimus Prime y Megatron. Y es que ambos comenzaban desde lo más bajo del estrato social de Cybertron, como dos mineros que se embarcan en una búsqueda épica para salvar su planeta. Aunque pronto descubren que Cybertron está lleno de secretos oscuros y la historia no es como siempre se la habían contado.

'Transformers One' es un inicio ideal a la franquicia, que gira sobre todo en torno a la relación de sus dos personajes principales y a la tragedia inevitable que les acompaña... Sobre todo sabiendo lo que les espera en el futuro. Es una revisión muy potente de la serie clásica, con una animación espectacular que le sienta de miedo a los diseños de 'Transformers', una trama muy palomitera y un buen recadito sobre la lucha de clases.

Ya habíamos podido ver 'Transformers One' en streaming a través de SkyShowtime, pero ahora se nos vuelve mucho más accesible. A partir del próximo 3 de marzo también llega a Netflix, dejándonos un blockbuster de ciencia ficción tremendamente disfrutable para los fans de siempre y para los que se quieren meter de lleno en la franquicia.

Por desgracia, y a pesar de sus 129 millones de dólares recaudados, 'Transformers One' no consiguió convencer a Paramount y Hasbro para seguir ampliando la franquicia con secuelas. Nos quedaremos con las ganas de que se hubiera permitido seguir creciendo a esta saga con tanto potencial, pero mientras tanto: ¡Autobots, transformaos y avanzad!

En Espinof | Las 11 mejores películas que ver en SkyShowtime en 2025

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2025