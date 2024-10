"Nunca habíamos visto a Optimus y Megatron como amigos". El director de 'Transformers One' nos cuenta por qué no es una película para niños

Estos días 'Transformers One' ha hecho historia al formar parte de un Top 10 muy especial en el que la mitad de las películas más taquilleras eran películas de animación. La nueva entrega de la franquicia nos devuelve al pasado y a Cybertron, mucho antes de que los Transformers llegasen a la Tierra, incluso antes de que Optimus Prime y Megatron llegasen a ser el gran héroe y su antítesis que conocemos.

Desde Espinof hemos podido hablar con el director Josh Cooley, un veterano de Pixar que se estrenó como director de largometraje con 'Toy Story 4' y ahora le ha pegado un soplo de aire fresco (muy necesario) a la franquicia de 'Transformers'.

El lavado de cara

Espinof: Tanto Optimus Prime como Megatron han tenido voces muy icónicas, especialmente Peter Cullen como Optimus. ¿Cómo encontrasteis a vuestros Orion Pax y D-16?

Josh Cooley: Buena pregunta... Era una de estas cuestiones que nos preocupaban, y necesitábamos clavar en esta película. Yo crecí viendo la serie original, y esas voces son tan icónicas para todo el mundo, incluyendo yo mismo. Así que sabía que estábamos haciendo las versiones jóvenes de estos personajes, y me ayudó a darme cuenta de que podíamos hacer algo muy cercano, pero que no tenía que ser eso mismo.

Así que con D-16, que se convierte en Megatron.. Sabía que iba a tener un cambio muy grande, un arco mayor que Optimus, de hecho. Va de alguien que nos gusta a alguien que va demasiado lejos, y Brian Tyree Henry es perfecto para eso, es un actor fenomenal. Y con Optimus, Chris Hemsworth tenía el tono perfecto y el encanto que estaba buscando, esta naturaleza con inexperiencia pero una voz decidida.

E: La Guerra Civil de Cybertron ya ha sido explorada en los comics y otras entregas previas de la franquicia. ¿Cómo fue el desafío de contar algo nuevo y las inspiraciones para este momento tan importante?

JC: La idea es que esto es algo nuevo, es una precuela, es lo que más me emocionaba. Nunca les hemos visto [a Optimus y Megatron] como amigos en la gran pantalla, y sabía que tener al público viniendo al cine con expectativas de que son enemigos, o se van a volver enemigos, era algo muy bueno.

Si puedo hacer que sientas que eran amigos y te gusta verlos juntos al principio, siempre vas a tener este sentimiento de "¡ay nooooo! no va a salir bien", durante toda la película. Eso es genial, como narrador, y con el tiempo, si la historia continúa y comienza la guerra que les lleva a la Tierra, ya veremos qué pasa.

El punto de partida

E: Sobre el diseño de personaje, sabiendo que estos personajes pasan por varias fases, ¿qué vino primero? ¿Su look final, cuando son Transformers completos, o su aspecto de minero?

JC: Lo genial es que ya tenemos su aspecto en la serie de los 80, ahí es donde empezamos. Porque es con lo que crecí, y con lo que creció la mayoría del equipo. Y me encanta la simplicidad de esos diseños porque no necesitábamos que se vieran super realistas, no necesitamos ponerlos al lado de un ser humano y compararlos. Así que pudimos exagerarlo todo y simplificarlo para que las expresiones se entiendan bien. Empezamos con el look final, de cómo se verán al final, y fuimos hacia atrás, pero siempre quería que el público viera a Orion Pax y D-16 y se supiera exactamente quiénes son y en quiénes se convertirán.

E: Y, sobre todo, a la hora de transformarlos de robot a vehículo... ¿Qué dificultad presentó esto para animar? ¿Qué fue más complicado de abordar? ¿Implementasteis alguna técnica concreta?

JC: Siempre es un desafío técnico, el meterse con los mecanismos, normalmente tienes que cambiar los modelos. Y en las películas de acción real lo hacen un montón porque hay muchas trampas técnicas. Lo verás, cuando las cámaras se meten en los personajes, siempre hay mucho humo, hay formas de cambiarlos y que de repente sean vehículos.

Fue un desafío para los animadores, muy al principio, en esta película. Porque quería que se transformasen de una manera natural, igual que les vemos correr o andar. Que tuviera ese sentimiento natural. Así que los diseñadores de personajes y los animadores fueron capaces de encontrar una manera de hacer que nuestros personajes cambien uno a uno, no cambiamos los modelos, de verdad se están transformando como si tuvieras un juguete en la mano. Funcionaría igual.

Por los Transformers no pasa el tiempo

E: Esta película trata temas muy duros y actuales como la explotación de los trabajadores, rebeliones políticas (traiciones que duelen un montón). ¿Cómo conseguís tratar todos estos temas tan maduros en una película que sigue siendo apta para niños?

JC: Nunca pienso en ella como una película para niños. Quiero hacer películas que te hagan pensar y que reflejen el mundo en cierta manera. Lo interesante de 'Transformers', de la serie original, es que nació de muchas de estas ideas, con la Crisis del Petróleo y cosas así. En cierta manera, tan solo estamos siguiendo lo que ha estado pasando en la franquicia de 'Transformers', pero antes de llegar a la Tierra, que siempre ha sido sobre su crisis de recursos y sus malas políticas.

E: ¿Crees que por esto, con la de años que tiene la franquicia, sigue siendo tan querida? Aparte de por los robots super guays, por tratar este tipo de temas.

JC: [Se ríe] ¡Sí, definitivamente! Creo que cuando la gente piensa en ello, primero es los robots guays, que se transforman y son enormes. Pero también es todo este contexto. Es lo que la gente siente, es más grande que la acción. Tiene muchos temas como la lealtad y la amistad, la valentía y el coraje, el optimismo. Creo que la gente lo siente, y necesita más.

¿Qué puede venir después?

E: ¿Por qué en concreto elegisteis a los Quintesson como villanos principales, en favor de otros antagonistas clásicos?

JC: Me gusta la idea de los Quintesson porque también estaban en la serie y la película origina de animación. Pero me gusta que no son simplemente otros robots, son orgánicos, en su naturaleza. Y es una película de ciencia ficción, así que me gusta poder ver otras especies que no son exactamente iguales. Y al tener tentáculos y eso, es una manera muy guay de mostrar que esta gente no pegan nada en este planeta.

E: Y en caso de que tengamos una secuela, ¿qué otro personaje clásico te gustaría traer de vuelta?

JC: Hmn... No sé cómo lo haría... Porque no sé si tendría sentido. Pero Unicron. Es un personaje muy guay, es un planeta que se come otros planetas. Y es que está hecho para la pantalla grande, sería increíble.

