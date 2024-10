El cine de animación hace historia. Cinco de las diez películas más taquilleras de este fin de semana son animadas

Estos días de lo que se está hablando en la taquilla más que de otra cosa es del piñazo de 'Joker 2', que ha sufrido una de las peores caídas de la historia. Pero ojo, que también están pasando cosas muy buenas para el cine de animación: es la primera vez en la historia de Estados Unidos que cinco películas animadas entran al Top 10 de la taquilla.

En el momento justo

Este segundo fin de semana ha sido muy bueno para la animación, entre estrenos, reestrenos, y 'Robot Salvaje' y 'Transformers One' manteniéndose fuertes. La nueva joya de DreamWorks ya destronó a 'Joker 2' la semana pasada, y ha ido conservando su posición en los primeros puestos de la lista.

'Robot Salvaje' se mantiene en el segundo puesto del Top 10 de taquillazos del fin de semana con 13,45 millones de dólares recaudados. En el quinto puesto con 3,8 millones recaudados está 'Piece by Piece', una dramedia animada sobre el cantante Pharrell Williams pero con el estilo de animación de Lego.

Al sexto puesto se ha ido 'Transformers One', que continúa su andadura en cines con 3,65 millones de dólares. En el octavo puesto está 'Boku no Hero Academia: You're Next', la cuarta película del anime que ha conseguido 3,007 millones de dólares en su fin de semana de estreno. Y en noveno lugar está 'Pesadilla antes de Navidad', que se volvía a pasar por los cines ('tis the season) y ha recaudado 2,3 millones.

Este Top 10 histórico con cinco películas de animación en la lista llega en medio de las reclamaciones y negociaciones de los sindicatos de animadores en Estados Unidos... Recordando que el cine de animación mueve mucho, mucho dinero, y que los animadores, storyboardistas, guionistas y resto de responsables apenas lo huelen. Porque mientras 'Robot Salvaje' arrasa en taquilla y DreamWorks ya prepara la secuela, el estudio ha ido realizando despidos masivos estos últimos meses.

En Espinof | Cuando DreamWorks castigaba a sus animadores con trabajar en 'Shrek'

En Espinof | Las mejores películas de 2024