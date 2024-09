La cuarta película de 'Boku no Hero Academia' llegará a España. Fecha de estreno para ver en cines 'You're Next' con Deku enfrentándose al reverso tenebroso de All Might

Este verano se estrenó en Japón la cuarta película de 'Boku no Hero Academia', que llega justo con la ola de la séptima temporada de anime y el final del manga de Kohei Horikoshi.

En España estamos teniendo mucha suerte, porque los grandes estrenos de anime cada vez llegan con menos retraso frente a su estreno en Japón. Y si teníamos ya ganas de ver qué nos depara 'Boku no Hero Academia: You're Next', Crunchyroll nos ha dado una alegría anunciando que próximamente podremos verla en cines.

A tiempo justo para el otoño

'Boku no Hero Academia: You're Next' es la cuarta película del anime y plantea una historia original, aunque sí que está ambientada tras los eventos de la sexta temporada de la serie. En este caso, nos plantea la llegada de Dark Might, un villano que pretende ser el sustituto de All Might como nuevo símbolo de la paz mundial.

En Japón se estrenó el pasado 2 de agosto, y ahora Crunchyroll ha confirmado que 'Boku no Hero Academia: You're Next' llegará a los cines de España el próximo 11 de octubre.

Además de en versión original en japonés, la cuarta película de 'Boku no Hero Academia' también se podrá ver en cines con doblaje en castellano y en catalán. Todavía no hay un listado oficial de cines, pero podemos esperar que vaya llegando durante las próximas semanas.

Como pasa con el resto del anime y películas de 'Boku no Hero Academia', Studio Bones se encarga de la animación. Y como equipo creativo principal tenemos a Tensai Okamura como director, Yosuke Kuroda como guionista, Yoshihiko Umakoshi como diseñador de personajes y Yuki Hayashi como compositor de la banda sonora.

