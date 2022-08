'Boku no Hero Academia': en qué orden ver en streaming la serie y películas del anime de superhéroes para no perdernos nada de nada

En nada arranca la sexta temporada de 'Boku no Hero Academia', así que si queremos ponernos al día con el anime o recordar cómo nos dejaron los últimos capítulos es el momento perfecto para rebobinar y pegarse un buen visionado.

Además de las cinco temporadas de la serie, también hay varias OVAs y películas de 'Boku no Hero Academia', y por desgracia ni está todo disponible en streaming ni tampoco en la misma plataforma. Así que si no tenéis muy claro en qué orden ver cada uno de los especiales aquí os dejamos guía completa para poder ver todo el anime.

Temporadas 1 y 2

De cajón, empezamos por el principio con la primera temporada de 'Boku no Hero Academia', que Bones estrenó en 2016 con 13 episodios para arrancar el anime.

Después vendría la OVA 'My Hero Academia: Save! Rescue Training!', que es un capítulo directo a video sin demasiada relevancia para la trama principal. Por desgracia no está disponible en streaming desde España, así que saltaríamos directamente a la segunda temporada, que ya consta de 25 capítulos.

A continuación tendríamos las dos siguientes OVAs: 'My Hero Academia: Training of the Dead' y 'My Hero Academia: All Might: Rising (Two Heroes Special)', que de nuevo tampoco están disponibles en streaming en este momento

Disponibles en Netflix.

'Boku no Hero Academia: Dos héroes'

Aunque la primera película de la franquicia se puede ver después, ya que no tenemos algunas de las OVAs disponibles, 'Boku no Hero Academia: Dos héroes' puede suponer un buen respiro entre temporadas y cronológicamente se sitúa antes del arco del campo de entrenamiento forestal.

Es una historia original con Midoriya acompañando a All Might a I-Island, aunque la visita se va al traste cuando un grupo de villanos atacan la isla.

Disponible para alquilar en Prime Video.

Temporada 3

Aquí empieza lo complicado porque entre que las licencias van y vienen, ahora mismo la tercera temporada de 'Boku no Hero Academia' se ha quedado colgando y no está disponible en ninguna plataforma. Esperemos que la situación cambie pronto y podamos actualizar la guía.

Lo que sí que podemos ver en streaming son las dos partes de la OVA '¡Sobrevive! Entrenamiento de supervivencia mortal', que están disponibles en Crunchyroll.

Temporada 4

Ya podemos retomar el streaming con otra nueva temporada de 25 episodios. Durante esta temporada continuamos con el segundo semestre en la U.A. y poco a poco vamos entrando de lleno en la Saga de Ascenso de los villanos.

Disponible en Crunchyroll.

'Boku no Hero Academia': El despertar de los héroes'

La segunda película del anime, y que de nuevo no tiene una gran importancia para la trama principal pero es un buen añadido. En este caso, Midoriya y sus compañeros de clase viajan a la isla de Nabu, donde deben salvar a los habitantes de un grupo de villanos que quieren utilizar sus quirks para gobernar sobre quienes son más débiles de ellos.

Disponible para alquilar en Prime Video.

Temporada 5

Volviendo a la programación habitual, ahora seguiríamos con los 25 episodios de la quinta temporada.

Este mismo verano se han estrenado dos nuevas OVAs: 'Hero League Baseball' y 'Laugh! As if You Are in Hell'. Aunque de nuevo pueden usarse como espacio entre temporadas, también os recomendamos verlas entre los capítulos 18 y 19 de la quinta temporada, ya que pueden suponer un descanso más relajado y con humor antes de entrar en el intenso arco del último tramo de la temporada.

Disponible en Crunchyroll.

'Boku No Hero Academia: Misión mundial de héroes'

La última película de la saga por ahora y que encajaría durante el arco de la Agencia de Endeavor. En este caso, Midoriya y sus compañeros deberán unirse a los héroes profesionales en una misión a nivel mundial popara detener a un grupo de terroristas.

Disponible para alquilar en Prime Video.

Temporada 6

Llegamos a las novedades, aunque todavía nos toca esperar hasta el 1 de octubre para ver los nuevos capítulos del anime. La sexta temporada de 'Boku no Hero Academia' arranca el próximo 1 de octubre y podremos verla en simulcast en Crunchyroll.