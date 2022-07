'Boku No Hero Academia': todo lo que sabemos sobre la temporada 6 del espectacular anime de superhéroes

Cada vez queda menos para la llegada de la ansiada sexta temporada de 'Boku No Hero Academia', aunque por suerte, y para ir lidiando con el calor que toca ahora, tenemos las dos OVAs veraniegas que llegarán directamente a streaming.

Con los rumores sobre el final del manga tan encima, parece que la obra de Kōhei Horikoshi está ya cerca de llegar a su cierre. Lo bueno es que todavía tendremos algunas temporadas de anime por delante y la nueva tanda de capítulos está muy cerca. Así que para ir calentando motores y poner a punto nuestros trajes de superhéroes... esto es lo que sabemos sobre la temporada 6 del anime de 'Boku No Hero Academia'.

Si quieres la paz, prepara la guerra

El siguiente arco argumental del anime va a estar cargadito de acción, ya que adapta el arco 'Guerra de liberación paranormal' del manga. La temporada 5 terminó con un tremendo cliffhanger en su post-créditos que nos mostraba a los estudiantes de la Clase 1A presenciando cómo la ciudad se llenaba de supervillanos.

Durante este nuevo arco, los villanos de la serie formarán una coalición llena de personajes muy poderosos dispuestos a entrar en una guerra directa contra los superhéroes. Esta parte es una de las mejor valoradas dentro del manga y promete enfrentamientos épicos, así que los fans de la serie están esperando con muchas ganas su adaptación.

Tráilers e imágenes de avanzadilla

Ya se han dejado ver algunos trailers a lo largo del año para irnos preparando de acara a este espectacular enfrentamiento entre héroes y villanos. El tráiler más reciente hace hincapié en el conflicto de este arco y nos ha dejado muchísima acción y un mejor vistazo a los héroes veteranos.

Como todavía quedan algunos meses para el estreno, lo más probable es que tengamos un nuevo tráiler completo para terminar de ponernos los dientes largos... Aunque mientras también se ha dejado ver algún poster promocional.

Voces conocidas y más reparto

Por ahora no va a haber grandes cambios en la configuración del reparto del anime y se espera que los principales actores de doblaje retomen a sus personajes. Queda por confirmar los nuevos fichajes, que posiblemente se revelen cuando esté más cerca el estreno.

Daiki Yamashita como Izuku Midoriya

Nobuhiko Okamoto como Katsuki Bakugo.

Kenta Miyake como All Might.

Ayane Sakura como Ochaco Uraraka.

Kaito Ishikawa como Tenya Ida.

Aoi Yuki como Tsuyu Asui.

Ryo Hirohashi como Minoru Mineta.

Marina Inoue como Momo Yaoyorozu.

Yoshimasa Hosoya como Fumikage Tokoyami.

Yuki Kaji como Shoto Todoroki.

¿Pero cuándo llega?

Por ahora no se ha fijado un día concreto pero lo que sabemos seguro es que 'Boku no Hero Academia' regresa en octubre de 2022 dentro de los estrenos de otoño. La anterior temporada se pudo ver en simulcast desde Crunchyroll, por lo que puede que también podamos ver los capítulos semanalmente desde la plataforma.

El 24 de julio se celebra el evento Hero Fes, donde habrá un pase especial del primer episodio de la temporada, así que es posible que durante los siguientes meses veamos algunos clips y filtraciones del capítulo... Con lo que tocará ir con ojo si queremos evitar los spoilers.

Poniéndonos al día

El tema de licencias y distribución de algunos animes es un poco espinoso ahora mismo y muchas series están en proceso de cambiar de manos. Hasta nuevo aviso, las dos primeras temporadas de 'Boku no Hero Academia' están disponibles en Netflix, mientras que la cuarta y la quinta se pueden ver desde Crunchyroll.

El problema ahora mismo viene con la tercera temporada, que no está disponible de manera legal en ninguna plataforma de streaming. Las películas de la franquicia no son canon ni necesarias para seguir la trama principal de la serie, pero tanto 'My Hero Academia: Dos Héroes' como 'My Hero Academia: El despertar de los héroes' están disponibles en Amazon Prime Video.