'The Last of Us' (2x04). Concierto íntimo de guitarra y sartenes de tortura en un magnífico episodio que presenta a un terrible nuevo villano

Ya hemos superado el ecuador de la temporada 2 de 'The Last of Us' y llegamos al "Día 1" en Seattle. Así han titulado el magnífico episodio cuarto de la serie de HBO. Una hora en la que no solo hemos tenido más momentos con Ellie y Dina, sino que también la presentación de un gran villano. Pero vayamos a ello.

Por supuesto, a partir de aquí spoilers de 'Día uno', el episodio 2x04 de 'The Last of Us'.

Escrito por Craig Mazin y dirigido por Kate Herron, el episodio arranca con un pequeño cold open que nos lleva a 2018, en un furgón lleno de agentes de FEDRA compartiendo un momento de camaradería antes de ser regañados por su sargento. Este no es otro que Isaac Dixon (Jeffrey Wright). Su presentación va muy al grano: tras encontrarse con miembros del FLW, liderados por Hanrahan (Alana Ubach), encierra a su pelotón (excepto a Burton) en el furgón y detona no una, sino dos granadas. «Bienvenido a la lucha.»

La comedia romántica de Dina, Ellie y los zombis

Saltamos al presente y vemos a Dina (Isabela Merced) y a Ellie viendo qué pueden encontrar en una farmacia en Seattle. Antes de salir, Dina decide quedarse un rato más... Ellie capta que algo le pasa pero esta lo niega antes de subirse al caballo y explorar de nuevo una Seattle preguntándose por qué hay banderas arcoiris («serían optimistas»).

Uno de tantos toques —hay otra conversación posterior cuando Dina le cuenta que está embarazada que me resulta bastante divertida en este sentido— que nos recuerda que nuestras protagonistas solo han vivido el mundo "postfúngico" y que tienen cierta ingenuidad respecto a muchos temas para nosotros tan básicos.

La verdad, estaría viendo días enteros a Ellie y Dina haciendo cosas y la escena en la que la primera toca a la guitarra el Take on Me de A-Ha ante una mirada embelesada de la segunda es una gran muestra. Un momento que, al igual que en la serie, se convierte en un memorial de Joel, el fallecido profesor de guitarra.

En lo que estas se van a comer, Isaac está poniendo la sartén al fuego... y sobre la mano de un serafita. Un método de tortura en la que el líder del FLW intenta sonsacar información sobre el siguiente ataque de la tribu. Ataques que como vemos a continuación son brutales ya que al llegar a un edificio Ellie y Dina se topan con varios soldados del FLW destripados.

Cuando pensábamos que íbamos a tener un episodio relativamente tranquilo, resulta que aparecen soldados washingtonianos. La persecución acaba en el metro, donde atraen a una horda de infectados que acaban con todos menos con las protagonistas... Una estupenda secuencia que concluye con Ellie siendo mordida y confesando su secreto antes de que Dina tenga que dar el paso más doloroso, es decir, matarla.

Descubierta la inmunidad de Ellie y el embarazo de Dina (se ha gastado todas las existencias de test de embarazos de Seattle) a la mañana siguiente escuchan a dónde tienen que ir: el hospital Leikhill. Tras una pequeña discusión deciden que, hagan lo que hagan, será "Juntas". Ya veremos si es una buena idea... a partir de la semana que viene.

